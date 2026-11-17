Archivo - Talla de 'La Virgen con el Niño', de Juan de Mesa, restaurada para el Museo de Bellas Artes de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Sevilla, gestionado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, inaugurará este miércoles, 18 de noviembre, la exposición 'Juan de Mesa (1583-1627)', que reunirá un total de 47 obras procedentes de una treintena de instituciones en la que será la primera ocasión en la que se exhibirán en un mismo espacio muchas de las obras maestras del escultor e imaginero cordobés, del que se realizará una revisión de su vida y su producción artística con ocasión del cuarto centenario de su fallecimiento.

La consejera del ramo, Patricia del Pozo, ha destacado en una nota que "la exposición reunirá una amplia selección de obras de Juan de Mesa para recorrer su evolución y conocer la variedad de temas presentes en su producción, como los nuevos santos de la Contrarreforma y las imágenes de Jesús con la cruz a cuestas o de Cristo crucificado", al tiempo que ha agradecido a los prestatarios "su inmensa generosidad al ceder obras que, en muchos casos, suman el vínculo de la devoción a una extraordinaria calidad artística, que las sitúan en la cumbre de la escultura del Barroco".

Junto a las obras de Mesa, que permitirán a los visitantes recorrer desde sus inicios hasta sus últimos trabajos acercándose a aspectos menos conocidos como su producción para oratorios particulares o las clausuras conventuales, se expondrán los lienzos de Juan de Uceda y Francisco de Zurbarán --la 'Virgen del Rosario' y un 'Cristo crucificado', respectivamente-- y la talla de 'San José con el Niño' de Juan Martínez Montañés, que permite alumbrar la influencia del maestro de Alcalá la Real en el joven escultor, formado como aprendiz de su taller entre los años 1606 y 1610.

La exposición ocupará la sala 5 y de temporales del Museo. La primera de ellas, la antigua iglesia del convento de la Merced, acogerá en el crucero, rodeados de la serie de Murillo para el convento de Capuchinos, las imágenes de tres crucificados de Mesa: el Cristo de la Vera Cruz, de Las Cabezas de San Juan, el Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de los Estudiantes, y el Cristo de la Conversión, de la hermandad de Montserrat. La sala de temporales acogerá, entre otras, las imágenes del Niño Jesús y los santos de la Contrarreforma para cerrar con la Virgen de las Angustias de Córdoba.

Las obras de la exposición 'Juan de Mesa (1583-1627)' proceden de distintas cofradías y hermandades, tales como Montserrat, los Estudiantes, el Amor y el Museo, de Sevilla capital, así como las Angustias (Córdoba), la Vera Cruz (Las Cabezas de San Juan), Setefilla (Lora del Río) y Nuestra Señora de los Dolores (Santa Olalla de Cala, Huelva). De igual modo, colaboran instituciones como la Universidad de Sevilla; el Museo de Bellas Artes de Córdoba; el Museo Nacional de Escultura, con sede en Valladolid, y el Museo Frederic Marès, de Barcelona.

Igualmente, además de la Catedral, también participan las parroquias de la Magdalena, San Vicente Mártir, Omnium Sanctorum, San Marcos y Santa Cruz, junto a la iglesia conventual de San José del Carmen (Las Teresas) y los conventos Santa María de Jesús y de Nuestra Señora de la Asunción, todos radicados en la capital hispalense. A su vez, se expondrán tallas procedentes de la parroquia de San Francisco (Compañía de Jesús), del municipio gaditano de El Puerto de Santa María; la iglesia de San Agustín de la localidad cordobesa de Montilla, y la iglesia de San Agustín, en Córdoba capital.

De la provincia de Sevilla, las obras proceden de la parroquia de Santa María la Blanca, de Fuentes de Andalucía; la ermita de Setefilla, de Lora del Río; la parroquia de San Vicente Mártir, de Tocina; el monasterio de Santa María la Real, de Bormujos, la parroquia de San Miguel Arcángel de Morón de la Frontera, y la iglesia de Santa María la Mayor, de Estepa.

Asimismo, cuenta con préstamos del colegio Sagrada Familia de la Fundación Vedruna y la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de la Paz (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios), ambos de Sevilla, y el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de Antezana, en Alcalá de Henares (Madrid).

Finalmente, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que dirige Valme Muñoz, expondrá las ocho obras de Juan de Mesa que custodia en sus fondos: la 'Virgen con el Niño' (o la 'Virgen de las Cuevas') y el 'San Juan Bautista', procedentes de los retablos colaterales del coro de legos del monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas; las alegorías de 'La Justicia', 'La Prudencia', 'La Fortaleza' y 'La Templanza', también originarias del mismo cenobio cartujo, y las tallas de los mártires jesuitas san Pablo Miki y san Juan Soan de Goto, que estuvieron en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla.

EL MUSEO RESTAURA UNA CAMPAÑA DE 12 RESTAURACIONES

El Museo de Bellas Artes de Sevilla ha realizado restauraciones y tareas conservativas a 12 de las obras del escultor cordobés con ocasión de la exposición.

Entre las obras intervenidas han destacado la 'Virgen con el Niño' (o 'Virgen de las Cuevas') y el 'San Juan Bautista', pertenecientes a la colección de la pinacoteca, y los trabajos de conservación del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, de la hermandad sevillana de Montserrat.

Al hilo, Patricia del Pozo, ha explicado que la exposición dedicada a Juan de Mesa les ha dado la oportunidad para "intervenir de forma integral o realizar un tratamiento conservativo a una docena de obras del artista, la mayoría de ellas pertenecientes a parroquias, hermandades y órdenes religiosas". "De este modo, se han podido frenar los efectos del paso del tiempo y, con el máximo rigor y respeto, se les ha devuelto la fisonomía, el color y el brillo originales", ha añadido.

En los últimos meses, el Bellas Artes, dirigido por Valme Muñoz, ha restaurado las tallas de 'San Ignacio de Loyola' (1622), de la parroquia de San Francisco de El Puerto de Santa María (Cádiz); 'San Eloy' (hacia 1618), de la parroquia sevillana de Santa Cruz; 'San Juan de Sahagún' (hacia 1622-1623), de la iglesia de San Agustín de Montilla (Córdoba) y 'San Carlos Borromeo' (1618), de la iglesia del hospital de Nuestra Señora de la Paz (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) de Sevilla.

De igual modo, se ha intervenido en tres de las imágenes de Mesa que custodia el museo sevillano: el 'San Ramón Nonato' (1626), que aparece representado con el hábito de la Merced Calzada, orden a la que perteneció y que procede de la iglesia del convento de San José, y la 'Virgen con el Niño' (o la 'Virgen de las Cuevas') y el 'San Juan Bautista', ambas ejecutadas en 1623, que hallaban en los retablos colaterales del coro de legos del monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas.

La actuación sobre estas dos últimas obras, patrocinada por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, ha permitido conocer que están realizadas sobre madera de cedro, conservando la Virgen su policromía original.

Igualmente, se ha actuado sobre el pequeño búcaro adornado con pequeñas flores que lleva el Niño Jesús que acompaña a la talla mariana. Dicho elemento, además de su significado teológico, tiene un vínculo especial con la vega de Triana y con su tradición alfarera.

Del mismo modo, también se han llevado a cabo tareas de conservación sobre la 'Inmaculada' (hacia 1621-1623), de la parroquia de Omnium Sanctorum; el 'San Antonio de Padua con el Niño' (1620), de la ermita de Setefilla de Lora del Río (Sevilla); la 'Cabeza de San Juan Bautista' (1625), de la Catedral de Sevilla, la Virgen de la Misericordia (hacia 1611), de la Fundación Antezana, y el Cristo de la Conversión (1620), de la hermandad de Montserrat, cuya actuación ha sido realizada por Fuensanta de la Paz, jefa del departamento de restauración del Museo.