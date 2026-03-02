"Gran preocupación" en el sector de la aceituna de mesa por la escalada del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo de un olivar - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la aceituna de mesa ha mostrado este lunes su "preocupación" ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana que se han extendido a varios países de la zona como Líbano o Arabia Saudí.

"Evidentemente hay gran preocupación porque la zona de Oriente Próximo es importante para nuestro sector", ha señalado a Europa Press el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio del Moral.

El representante del sector ha indicado que por el momento "no tienen más información precisa" sobre las empresas, pero que están en contacto para conocer los detalles del impacto.

Al respecto, Del Moral ha destacado que la zona de Oriente Próximo "representa un 10% de las exportaciones", sobre todo en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán.

La "preocupación" por la situación de Oriente Medio se une a la "incertidumbre" mostrada hace una semana por el sector tras la entrada en vigor del nuevo arancel global del 10% anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara el viernes la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington.

Ante esta situación, el secretario general de Asemesa ha señalado a esta agencia que "no ha tenido hasta el momento un efecto negativo" en las exportaciones", aunque ha indicado que es importante "aclarar la situación" tanto de los países de la Unión Europea "como los de la competencia de fuera", en referencia a países como Egipto o Marruecos.

Del Moral ha confirmado que las exportaciones han recogido un descenso del 5% entra abril y noviembre del pasado año. Una bajada a la que ha restado importancia. "Es algo que ha pasado otros años, se suele mover un 5% arriba o abajo", ha señalado.