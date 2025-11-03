Grupo Azvi, Alimentación Díaz Cadenas y Orden San Juan de Dios, premios Responsabilidad Social Empresarial de Sevilla

Archivo - Martín Casillas, OGA, tuTECHÔ y Cristóbal Martínez recogen los XII Premios de Responsabilidad Social de Sevilla - CES - Archivo

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, presidirán el día 19 de noviembre, a las 20,00 horas, el acto de entrega de los XIII Premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad convocados por la patronal y Prodetur.

En esta edición, Grupo Azvi ha sido premiado en la categoría de 'Gran Empresa' y Alimentación Díaz Cadenas, en la de 'Pyme'. Asimismo, el programa de televisión 'Hablemos de Inclusión con Juan Castaño', que se emite en PTV Sevilla, ha recibido el Premio a la 'Mejor Iniciativa' en RSE.

En este sentido, el 'Premio a la Trayectoria' ha recaído en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Sevilla, que conmemora su 450 aniversario, tal como se informa en sendos comunicados.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer públicamente las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas que desarrollan su actividad en la provincia de Sevilla.