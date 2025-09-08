Grupo Fertiberia impulsa en Sevilla el mayor congreso europeo de ciencias del suelo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa biotecnológica Trichodex --filial de Grupo Fertiberia-- impulsa como patrocinador Gold la celebración de Eurosoil 2025, un encuentro organizado por la Confederación Europea de Sociedades de Ciencias del Suelo y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, que cuenta, además, con el respaldo de instituciones de primer nivel como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea y la Universidad de Sevilla.

El congreso, que se celebra del 8 al 12 de septiembre en Fibes, reúne a más de 2.500 investigadores, profesionales agrarios y responsables políticos de todo el mundo, consolidando a Sevilla como capital internacional de la innovación agrícola, informa la entidad en un comunicado.

"El encuentro está plenamente alineado con la misión 'A Soil Deal for Europe' de la Unión Europea, que aspira a lograr que el 75% de los suelos en Europa sean saludables o hayan experimentado mejoras significativas para 2030. Esta iniciativa también promueve el desarrollo de una red de 100 'Living Labs' y 'Lighthouses', diseñados "para cocrear soluciones innovadoras en entornos reales".

Sevilla se convierte así en el punto de convergencia entre ciencia, políticas públicas y prácticas agrícolas "para afrontar uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo", destaca Khalid Akdi Elaroussi, director general de Trichodex.

De este modo, Trichodex tendrá un papel protagonista en las sesiones de trabajo. Sanaa Kamah, directora de I+D+i, presentará los avances sobre el microbioma del suelo y su papel clave en la resiliencia de los cultivos. Por su parte, Khalid Akdi, director general de la compañía, co-presidirá la sesión 'GT07: Soil Amendments & Fertilizers: Biopolymer, un foro de alto nivel para debatir sobre bioinsumos y nuevas soluciones biotecnológicas aplicadas a la regeneración de suelos'.

La compañía contará además con un stand propio, donde presentará su estrategia Bioadapta, una herramienta 360º diseñada para ayudar a la agricultura a adaptarse a las consecuencias del cambio climático, con especial foco en el manejo del estrés biótico y abiótico, como la sequía y la salinidad.

INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA DESDE SEVILLA

Con sede en Sevilla, Trichodex dispone de una colección de más de 1.500 cepas y 200 consorcios de microorganismos beneficiosos, respaldada por una planta de producción altamente automatizada y equipada con biorreactores de última generación. Sus tecnologías FPB y MAMPs Enhancer permiten obtener formulaciones microbianas de alta eficacia y estabilidad, incluso en condiciones adversas.

Su catálogo de soluciones abarca la bioprotección, biofertilización, bioestimulación y nutrición de cultivos, aplicables en horticultura, frutos rojos, frutales de hueso, viñedos y cultivos tropicales y subtropicales. La compañía opera tanto en España como en mercados internacionales clave, con presencia en Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Colombia.

"Ponemos la salud del suelo y de las personas en el centro de nuestras innovaciones, ayudando a que la agricultura sea más productiva, sostenible y resiliente", añade Elaroussi.