El Grupo Municipal Socialista de Alcalá Guadaíra (Sevilla) acusa al PP de vulnerar los derechos de empleados municipales

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acusado al PP alcalareño de "intentar vulnerar derechos fundamentales de empleados municipales". Los socialistas han realizado estas declaraciones tras que el PP haya mostrado su intención de que un grupo de empleados municipales no entre en el convenio colectivo del Ayuntamiento, por lo que "cobrarían menos que sus compañeros, vulnerando así sus derechos fundamentales". El Grupo Municipal Socialista ha indicado que todos los trabajadores municipales, incluso aquellos que están incluidos en los planes de empleo de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019, están acogidos al convenio colectivo del Ayuntamiento.

Según han explicado desde el PSOE, esta actitud no es más que "una nueva demostración de que para ellos cuestiones como la igualdad o la defensa de los derechos de los trabajadores son secundarias".

Hay que recordar que con la liquidación de la empresa pública Innovar en Alcalá se realizó la subrogación de los empleados de esta entidad siguiendo el proceso legal correspondiente. Se aprobó en Pleno que las plazas correspondientes a las funciones que hacían estos empleados se incluirían en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para luego sacar esas plazas a concurso público y adjudicarlas, "como es preceptivo y siempre hace este Ayuntamiento según los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Desde los socialistas alcalareños han explicado que el proceso siguió avanzando según los cauces legales y en el Pleno de diciembre de 2020 se da cumplimiento al acuerdo ya existente y aprobado en Pleno anteriormente para añadir a la Relación de Puestos Trabajo del Ayuntamiento dichas plazas. De esta forma y una vez creadas las plazas en la RPT, podría convocarse oposiciones para cubrirlas. Sin embargo, han añadido, "el PP encabezado por Sandra González votó en contra de la creación de dichas plazas y, por tanto, de que sean cubiertas por oposición".

"La sorpresa es mayúscula al comprobar que, ahora en junio de 2021, el PP cambia de criterio y piden que se convoquen las plazas con toda rapidez". "En el plazo de seis meses el PP pide una cosa y la contraria, lo que evidencia la absoluta deriva hacia el absurdo de esta formación, que, ni siquiera, es capaz de mantener su criterio durante seis meses", han subrayado.

"No menor es la sorpresa que produce el desconocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento por parte del PP", han incidido desde el PSOE.

"En el próximo Pleno lo que se plantea es que los trabajadores subrogados de Innovar en Alcalá pasen a estar incluidos en el convenio colectivo del Ayuntamiento y cuenten con los mismos derechos que el resto de empleados, mientras se convocan las plazas". "No se plantea otra cosa. No se trata de adjudicar ninguna plaza a nadie. En el Ayuntamiento de Alcalá no se actúa así. Se hace siguiendo los procesos legales de selección y la legislación laboral".

Desde el Grupo Municipal Socialista han matizado que "lo que aquí se evidencia es que el PP quiere que en el Ayuntamiento haya trabajadores de primera y de segunda o más bien que haya trabajadores con menos derechos y remuneración que otros".

"Lo que quiere el PP es que se vulneren los derechos fundamentales de un grupo de trabajadores. Una injusticia que posiblemente esté causada por la inquina personal de su portavoz con ciertas personas. Debe ignorar que en política no se actúa guiada por odios personales", han incidido.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha concluido manifestando que, además, "es extraña sobremanera que alguna sección sindical siga los dictámenes del PP y participe en esta campaña para discriminar a una serie de trabajadores y negarles parte de sus derechos laborales".