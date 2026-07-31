La Guardia Civil auxilia en La Rinconada (Sevilla) a un hombre en parada cardiorrespiratoria

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LA RINCONADA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de La Rinconada (Sevilla) han auxiliado a un varón inconsciente y sin respiración en el interior de su vivienda, al que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica durante diez minutos hasta que recuperó el soporte vital y llegaron los efectivos de la Unidad Medicalizada del 061.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación coordinada del agente ha permitido la recuperación del pulso efectivo y constantes vitales del auxiliado y que esta persona "no perdiese la vida", según ha manifestado el equipo médico, siendo estabilizado y posteriormente evacuado de manera urgente al Hospital Universitario Virgen de La Macarena de Sevilla para continuar con una asistencia especializada.

En contexto, la benemérita desarrolla cursos de Soporte Vital Básico, Control de Hemorragias y Desfibrilador, en la Comandancia de Sevilla con la colaboración del 061 y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Durante esta capacitación, el personal recibe instrucción teórica y práctica para actuar con eficacia ante situaciones de emergencia, tanto en adultos como en niños y lactantes.