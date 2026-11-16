La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga con una detención en Montellano (Sevilla)

Imageb de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MONTELLANO (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Montellano (Sevilla) a un varón como presunto autor de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, resistencia a los agentes de la autoridad y receptación, en el marco de la operación 'Anevel 3 - Alboronia', que ha desarticulado un punto de venta de droga en el municipio.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se ha prolongado durante tres meses, iniciándose ante los indicios obtenidos por efectivos del Puesto de Montellano sobre una posible actividad relacionada con el tráfico de drogas en un inmueble de la localidad.

Tras ello, la benemérita investigó para determinar la actividad desarrollada en el domicilio y la identidad de la persona implicada, por lo que se procedió a la entrada y registro autorizado por el Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera (Sevilla), durante el cual, el investigado trató de deshacerse de determinadas dosis de droga arrojándolas por el inodoro.

No obstante, la inspección realizada con el apoyo de un can adiestrado en detección de drogas ha permitido localizar, en el interior de un calcetín guardado en una mesita de noche, 22 dosis de heroína dispuestas para su venta, así como 2.056 euros en efectivo en billetes de diverso valor, que presuntamente procederían de la actividad ilícita relacionada con la venta de sustancias estupefacientes.

Asimismo, durante el registro se ha constatado la existencia en una de las dependencias de la vivienda de un espacio utilizado para el consumo de drogas, donde el investigado permitiría el consumo de sustancias utilizadas para la elaboración de "bazuco", además de que se han intervenido diversas herramientas presuntamente procedentes de hechos delictivos, que habrían sido obtenidas mediante intercambio por sustancias estupefacientes.

En este sentido, al detenido se le ha atribuido un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico, además de un delito de resistencia a los agentes de la autoridad, por lo que tras pasar diligencias y ser puesto a disposición judicial, el Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La actuación ha sido desarrollada por el Puesto de Montellano junto con el Área de Investigación de Los Palacios y otras unidades territoriales, entre ellas el equipo ROCA de la Compañía de Utrera.