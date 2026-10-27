La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en Alcalá del Río (Sevilla) con un detenido

Imagen de uno de los agentes durante el registro de una vivienda usada como punto de venta de drogas. - GUARDIA CIVIL

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS) La Guardia Civil ha desarticulado en Alcalá del Río (Sevilla) junto con la colaboración de la Policía Local de la localidad un punto de venta de sustancias estupefacientes, donde ha sido detenida una persona.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó a finales del mes de agosto, tras tener conocimiento la benemérita del aumento de la frecuencia y duración de cortes de fluido eléctrico en una determinada zona de la localidad, que llegó a afectar a cerca de 200 viviendas, hecho que provocó la indignación y la propia inseguridad de los vecinos.

Paralelamente, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil a través de la plataforma de denuncias telemáticas '@Colabora' obtuvo una información llevando a establecer una primera línea de investigación sobre una vivienda presuntamente implicada y causante de dichos cortes de fluido.

A raíz de esta información, se estableció por parte de la Guardia Civil un dispositivo de vigilancia sobre dicha vivienda, con el que se logró identificar a una persona que transitaba continuamente entre dos viviendas cercanas, centrando la Guardia Civil su investigación sobre dicha persona.

Una vez reunidas las pruebas e indicios necesarios, los agentes en colaboración con Policía Local de Alcalá del Río procedieron a la entrada y registro de las dos viviendas objeto de la investigación, interviniendo en su interior numerosas herramientas y objetos destinados al cultivo indoor de marihuana, además de aproximadamente 500 gramos de hachís distribuidos en diferentes dosis listas para su venta.

Igualmente, durante el registro se han intervenido diversos terminales telefónicos móviles, así como documentación que está siendo analizada, manteniéndose la investigación abierta y no se descarta nuevas actuaciones policiales.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Alcalá del Río en colaboración con la Policía Local de la localidad, ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de una persona en calidad de detenida y otros dos como investigados, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y de un delito de defraudación de fluido eléctrico.