Guardia Civil detiene a siete personas por robar varios vehículos en el Aljarafe sevillano

Guardia Civil detiene a los autores de varios robos de vehículos en el Aljarafe sevillano

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El grupo de investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha procedido a la detención de siete personas por robar en varios vehículos de las localidades de Olivares y Sanlúcar la Mayor.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de diciembre de 2025, cuando se detectó a un grupo organizado, cuyos integrantes se desplazaban desde el extrarradio de la capital hispalense hacia localidades del Aljarafe, donde se encargaban de localizar y ubicar vehículos particulares y de empresas dedicadas al sector servicio.

Posteriormente, los autores regresaban a dichas localidades, donde forzaban los vehículos marcados, sustrayendo de su interior herramientas esenciales para realizar trabajos en infraestructuras de alta/media tensión, llegando incluso a utilizar en ocasiones uniformes de trabajo para pasar desapercibidos.

Fruto de esta investigación se procedió a la detención de uno de los autores al ser localizado tras el robo en una furgoneta en la localidad de Sanlúcar la Mayor.

De igual modo y gracias al trascurso de las investigaciones, se procedió a la detención de otras tres personas por la comisión de tres robos en vehículo, nuevamente en la localidad de Sanlúcar la Mayor, donde se recuperaron la totalidad de las herramientas sustraídas, las cuales, fueron entregadas a sus legítimos propietarios.

Por último, ya a mediados de febrero, se procedió a la detención de otras tres personas tras robar vehículos siendo esta ven en la localidad de Olivares. Por ello, se ha procedido esclarecer cinco delitos de robos y la detención de siete personas las cuales, conformaban un grupo criminal altamente especializado.

La operación ha sido llevada a cabo por el grupo de investigación de la Compañía de Sanlúcar la Mayor con la colaboración de las Policías Locales de Sanlúcar la Mayor, Olivares y Salteras.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.