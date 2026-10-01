La Guardia Civil de Sevilla celebra este sábado la 'Carrera La Benemérita Virgen del Pilar' con más de 1.300 inscritos

Archivo - Acto de celebración del 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla acogerá el próximo sábado, 3 de octubre, la 'XXIX Carrera La Benemérita Virgen del Pilar', una cita deportiva y familiar que, año tras año, reúne a cientos de corredores y que supone, además, el inicio de los actos conmemorativos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil: la Virgen del Pilar.

La prueba deportiva volverá a convertir a la Comandancia de Sevilla en un "espacio abierto a la convivencia" tanto para los deportistas, sus familiares, así como a cualquier ciudadano que quiera acercarse y "conocer de primera mano la labor de las distintas unidades y especialidades", a través de una exposición de medios de la Guardia Civil, tal como informa en un comunicado.

La jornada deportiva comenzará a las 9,30 horas con el desarrollo de la competición para la categoría veterana-senior con un recorrido de 8,2 kilómetros con salida y llegada desde la propia Comandancia. Posteriormente, se irán sucediendo las distintas modalidades deportivas, cadete, infantiles y alevines, para finalizar la competición con los 'pequeños beneméritos'.

Esta edición ha vuelto a contar con un gran apoyo y acogida entre la ciudadanía, no solamente de nuestra provincia sino de diferentes puntos de la geografía nacional, con un total de 1.300 participantes.

COLABORADORES Y PATROCINADORES

La organización de dicha prueba pretende remarcar las distintas empresas que se unen y vuelcan con el fin solidario de esta competición, a las que se agradece su colaboración, destacando al respecto al Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación, "junto con la inestimable ayuda de la plataforma Corredores Populares, a través de la cual se han realizado y gestionado las inscripciones".

La jornada contará esta edición con una zona habilitada de avituallamiento para recuperar fuerzas, no solo para los corredores, sino para todos los asistentes.

La denominación de la carrera se enlaza directamente con la propia historia de la institución, cuando el 4 de octubre de 1929, mediante Real Decreto, se concedió a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden de la Beneficencia, "en reconocimiento a los numerosos actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos realizados por sus miembros". Con esta distinción desde ese momento a la Guardia Civil empezó a conocerse con el sobrenombre de la 'Benemérita', concluye el comunicado.