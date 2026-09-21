La Guardia Civil de Sevilla sostiene que Ana Buza salió "voluntariamente" del coche y descartan el atropello

El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza en el banquillo de los acusados. - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda sesión del juicio con jurado popular en torno a la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha acogido la declaración de varios guardias civiles que estuvieron presentes en el momento de los hechos y que han coincidido en señalar que el investigado estaba "excepcionalmente nervioso" y que las circunstancias que rodean al suceso llevaron a concluir en primera instancia "voluntariedad" en el abandono del vehículo por parte de Ana.

En esta segunda cita, que ha tenido lugar este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla, han prestado declaración en calidad de testigos varios profesionales presentes en el lugar del incidente que han respondido a preguntas de la fiscal, la acusación particular ejercida por la familia y la defensa de Rafael.

Cabe mencionar que este último enfrenta una petición fiscal de tres años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, solicita veinte años de prisión por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.

"ESTABA MUY ALTERADO"

En su intervención, uno de los profesionales, que acudió al Hospital Universitario Virgen Macarena para tomar declaración al investigado en esta causa, ha expresado que el joven se encontraba "muy alterado", prácticamente "dando botes" y en un estado que "no era normal", en el que llegó incluso a pronunciar el nombre de su padre cuando le preguntaron por el suyo. "Yo ya no sabía si se llamaba como él o como su padre. Era impresionante".

Según el relato del mismo, Rafael comentó que la chica "se había tirado" y que "no pudo cogerla", dado que se encontraba "en la parte trasera derecha del coche", mientras estaba "callada y seria". "Decía que estaba callada y seria. Incluso que alargó su brazo para intentar ayudarla".

Los profesionales han coincidido de igual forma en señalar que los primeros indicios llevaron a concluir cierta "voluntariedad" por parte de Ana a la hora de abandonar el vehículo, sin conocer "de qué manera o por qué lo hizo".

Además, han incidido en que durante la Inspección Ocular no se apreciaron restos humanos en el vehículo, algo que "suele darse" en los accidentes viales que implican atropello, si bien han reiterado que el análisis de estos hechos debe ser llevado a cabo por unidades especializadas en la reconstrucción de accidentes.

Esto coincidiendo, cabe mencionar, con la línea que sostienen tanto la Fiscalía como la defensa, no por tanto con la de la familia, que argumenta que la chica salió por sus propios medios del vehículo y fue posteriormente atropellada por el joven.

"DEBIÓ SALIR DE ALGUNA FORMA"

Otro de los profesionales, perteneciente esta vez al Equipo de Atestados de la Guardia Civil ha expresado que, en primera instancia, el vehículo no presentaba restos orgánicos, dado que ello hubiese quedado registrado en el atestado inicial, y ha relatado que el joven llegó a dar dos versiones de los hechos, algo que ha acusado al "nerviosismo" propio de este tipo de situaciones.

Al detalle, han coincidido en apuntar a que el coche no presentaba daños, pero en algún momento la chica "debió salir, de alguna forma". "La ventana no estaba rota, así que debió salir por la puerta".

El mismo ha destacado se descartó además que el chico estuviese alcoholizado o bajo el efecto de sustancias estupefacientes tras practicar las pruebas pertinentes y obtener un resultado negativo.

Este martes, 22 de septiembre, está prevista la comparecencia en calidad de testigos de los padres de Ana, que se personarán por primera vez en la presente causa en los juzgados del Prado de San Sebastián. Los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.