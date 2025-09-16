Guillena incorpora cuatro policías locales a la plantilla y anuncia otros seis antes de finalizar el año

GUILLENA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) ha informado este martes de que la Policía Local del municipio contará con cuatro nuevos agentes a partir de este mes de septiembre, al tiempo que ha anunciado que contempla otras seis plazas para este 2025.
Como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el Gobierno municipal sacó el pasado diciembre una oferta de empleo público con cuatro nuevas plazas de Policía. En este sentido, el Área de Seguridad Ciudadana ha finalizado el proceso administrativo de esta convocatoria con el nombramiento en este mes de esos cuatro agentes.
A esta convocatoria se presentaron más de 400 aspirantes. Los nuevos agentes se irán incorporando progresivamente hasta el mes de febrero de 2026.