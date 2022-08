Guillena (Sevilla) destina 6.000 euros a 30 becas para que jóvenes del pueblo se saquen el carné de conducir

GUILLENA (SEVILLA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) ha anunciado este viernes que destinará 6.000 euros a la convocatoria de 30 becas para la obtención del permiso de conducir tipo B. Podrán acceder a esta beca los jóvenes empadronados en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas con edades comprendidas entre los 17 años y nueve meses y los 30 años.

Los requisitos, documentación necesaria y los criterios en las bases Rreguladoras están publicadas en la web del Ayuntamiento, tal como ha informado en una nota de prensa. También ha confirmado que la ayuda será de 200 euros para cada uno de los jóvenes que reciban la beca, que habrá que canjear en una de las autoescuelas de la localidad y tendrá que ejecutarse al mes desde su adjudicación al beneficiario.

El Ayuntamiento busca con esta convocatoria "lograr que todos los jóvenes empadronados en el municipio tengan igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral y para poder desarrollar sus estudios fuera del municipio". Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo 30 de agosto.

En cuanto a los beneficiarios de las becas, podrán acceder a ellas un máximo de 30 jóvenes, "siempre que estén empadronados en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas seis meses antes de la solicitud de dicha beca y que tengan entre 17 y nueves meses y 30 años en el momento en el que se presenta la solicitud o los cumplan antes de un mes posterior a dicho momento".

Asimismo, el Consistorio ha insistido en que "solo se concederá una beca por unidad familiar". Es decir, en una misma unidad familiar, aunque se soliciten varias becas para distintos miembros de ésta, solo podrá ser concedida una de ellas, "la primera presentada en el tiempo y que cumpla con los requisitos, siendo el resto desestimadas", ha aseverado.

Por otro lado, la administración local ha explicado que debido a que los beneficiarios "tienen un mes para poder hacer uso del vale de 200 euros en la autoescuela local, una vez cumplido este plazo, los vales que no se hayan utilizado serán considerados no válidos". Esta información será corroborada con las autoescuelas para tener la certeza de que no se ha utilizado. Pasarán a ser beneficiarios los siguientes mejor puntuados en la lista de espera que se generó en el proceso de evaluación y concesión de becas.

El Ayuntamiento guillenero ha detallado cuál será el criterio de selección para otorgar estas becas. Así, ha indicado que, en cuanto a los ingresos de la unidad familiar, se otorgará un máximo de tres puntos a aquellos jóvenes cuyos ingresos familiares no superen los 564,90 euros al mes. Entre esa franja y los 950 euros, se otorgarán dos puntos. A partir de los 2.200 euros al mes, no se concederán puntos.

En caso de que haya varios participantes en "situación de empate" el Consistorio ha establecido criterios de puntuación de prioridad. Así, los ingresos familiares serán la "prioridad uno" para valorar la concesión de las becas. El segundo medidor que utilizará el Ayuntamiento será la pertenencia del joven a una familia numerosa. La "prioridad tres", será el "número de estudiantes matriculados en el presente curso académico en una Universidad, Ciclo Formativo de Grado Medio o Ciclo Formativo de Grado Superior". También existirán criterios de discapacidad superior al 33%.