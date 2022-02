El Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el encuentro de danza urbana 'The Fusion of Us'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá este domingo el festival de danza urbana 'The Fusion of Us', un encuentro organizado por un grupo de jóvenes alcalareños a los que les une una pasión, la danza, y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento alcalareño.

La delegada de Juventud, Rosa Carro (Cs), ha presentado el evento destacando "el interés, la constancia y la ilusión que han puesto todos los participantes en esta actividad". Para Carro, "esto nos hace ver que estamos en el camino correcto porque estos jóvenes son un ejemplo para otros muchos que tienen inquietudes similares".

Por último, la delegada ha querido animar a los jóvenes alcalareños a organizar más actividades de este tipo asegurando que contarán siempre con la colaboración de la Delegación de Juventud. Nuestro objetivo será siempre "contribuir a la formación integral de los jóvenes utilizando, al mismo tiempo, el impulso creativo como vehículo de transmisión de los principios de igualdad, tolerancia y solidaridad".

Por su parte, Carlos Hernández como organizador del evento ha asegurado que con este encuentro buscan poner en valor el trabajo, muchas veces desconocido, que hacen los jóvenes. "Es un trabajo intenso de muchos años, un esfuerzo constante, y este encuentro servirá para poner de manifiesto todo esto. Queremos animar a otros muchos jóvenes a que participen".

Serán distintos los estilos de danza urbana que podrán disfrutarse como el Break Dance, Hip Hop o contemporáneo, entre otros. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19,30 horas. La apertura de las puertas será a las 19,00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

El la primera parte participarán los grupos Step Fast, Alex popping

y We rock con el k-pop de Alexis. Además, María Aniceto en danza contemporáneo; el Taller de danza adolescentes de la Universidad Popular, el Grupo de Caro BM y Jazz con Estela.

En la segunda parte estarán en el evento Carlos y Reyes (DJO), El grupo 2bley, el grupo Kpop, Anita&Estela, el grupo Furia, Alba y

Carlos Hernández.