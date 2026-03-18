Hallado el cuerpo de un hombre tiroteado y abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Archivo - Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido abandonado en la noche de este martes, 17 de marzo, a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser víctima de un tiroteo, según han confirmado a Europa Press fuentes del propio centro. Así, fuentes de la Policía Nacional han detallado que el hombre ha sido hallado con "varios" impactos de bala.

Según han confirmado fuentes del centro hospitalario a esta agencia, el incidente se produjo sobre las 23,00 horas, cuando el cuerpo fue localizado a las puertas del referido hospital.

El suceso, adelantado por Diario de Sevilla, continúa bajo investigación policial, por lo que no han trascendido detalles del caso. El pronóstico de la víctima queda reservado, al igual que los datos sobre su identificación.