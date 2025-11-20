Harold López-Nussa Trío y Lovis G. toman el relevo en el Festival Internacional de Jazz de Diputación de Sevilla

Archivo - El grupo de Jazz Bob Sands Big Band, en foto de recurso. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición número 32 del Festival Internacional de Jazz en la provincia de Sevilla, que organiza la Diputación a través de su Área de Cultura y Ciudadanía y en colaboración con doce municipios, vuelve a los escenarios esta semana con la propuesta musical que defienden Harold López-Nussa Trío --en el que el pianista que lidera la formación se une al contrabajista Thibaud Soulas y al baterista Ruy López-Nussa-- y Lovis G. 8tet.

Este último es un octeto liderado por la cantante y multiinstrumentista Lovis G., integrado por destacados músicos de la escena nacional e internacional afincados en Andalucía: el baterista Guillermo McGill, el contrabajo Mateos Prado, el pianista Álvaro Gandul, el saxo alto Bernardo Parrilla, el saxo tenor Javi Ortiz, el trombonista Miguel Barrones y el guitarrista Juanlu Lara, informa la Diputación en una nota de prensa.

Las actuaciones comienzan desde este jueves y se prolongarán viernes, sábado y domingo en seis municipios: Lora del Río, Gines, La Rinconada, Valencina de la Concepción, Utrera y Alcalá de Guadaíra. Lora acoge este jueves, en el Teatro Cine Goya, un concierto de Harold López-Nussa Trío, a las 20,30 horas, y en Utrera, actúa Lovis G. 8tet, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, también a la misma hora.

Este viernes 21, Gines recibe a Harold López-Nussa Trío, a las 20,30 horas en el Teatro de la Casa de Cultura El Tronío, y Lora del Río a Lovis G. 8tet, en el Teatro Cine Goya, en idéntico horario. El sábado 22, Harold López-Nussa Trío acude al Centro Cultural Antonio Gala, de La Rinconada, a las 20,00 horas, y Lovis G. 8tet a Alcalá de Guadaíra, al Teatro Gutiérrez de Alba, media hora más tarde.

Por último, el domingo 23, Valencina de la Concepción se convierte en escenario para Harold López-Nussa Trío, que tocará en la Casa de la Cultura, a las 19,00 horas.