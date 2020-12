Haze, Cuca Escribano, Lucía 'la Piñona' y Lola Domínguez harán este sábado de 'books shopper' en 'SevillaLEO'

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 19 de diciembre, se celebra la primera edición de 'SevillaLEO', un festival ideado por la empresa de gestión y comunicación cultural Édere, con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con el objeto de impulsar las compras en las librerías de cara a la Navidad contribuyendo así a apoyar a uno de los sectores más afectados por la crisis, dar a conocer a los ciudadanos el importante patrimonio literario de la ciudad y crear nuevas alternativas culturales y de ocio que fomenten las relaciones personales.

Así, el evento propone recorrer la ciudad de los libros a través de dos iniciativas en la que participarán escritores y personalidades del ámbito cultural, además de las librerías independientes. Por un lado, según un comunicado, se llevarán a cabo las rutas 'SevillaLEO' en la que los escritores sevillanos Julio Muñoz 'Rancio', que acaba de publicar 'La profecía del malaje' (El Paseo), y Belén Rubiano, autora de 'Rialto 11' (Ed.Libros del Asteroide), guiarán a los participantes por su propio mapa literario de la ciudad, recorriendo aquellos lugares que les han marcado como lectores o escritores.

Y, por otro, la actividad 'books shopper' en la que el rapero Haze, la actriz Cuca Escribano, la bailaora Lucía 'la Piñona' y la periodista Lola Domínguez orientarán a los lectores sobre aquellas lecturas "que mejor les siente" desde librerías de los diferentes barrios: Casco Antiguo, Nervión, Macarena-Zona Norte y Triana.

De esta forma, trasladando el mensaje de que un buen libro es el mejor y más duradero de los regalos y resaltando la experiencia de acudir a la librería, los artistas recomendarán a los clientes aquellos libros que más les han marcado, emulando el papel que realizan en la moda los personal shopper, pero esta vez "vistiendo a los lectores y lectoras con un traje literario a medida", explican desde Édere.

En concreto, el rapero Sergio López 'Haze' estará primero de 1,001 a 12,00 horas en la librería La Traviesa de Changay (C/ Cantina, 6, en el barrio de San Jerónimo) y después, de 12,30 a 13,30 horas, en el Gusanito Lector (C/ Feria, 110). A su vez, Lucía 'la Piñona' compartirá sus experiencias lectoras en la Librería Reguera (C/Almirante Apodaca, 23-25) de 11,00 a 12,00 horas y en Espacio Caótica (C/ José Gestoso, 8) de 12,30 a 13,30 horas.

En Triana estará la conocida actriz sevillana Cuca Escribano, concretamente en las librerías Botica de Lectores (Avda. República Argentina, 15) de 11,00 a 12,00 y en Palas (C/ Asunción, 51) de 12,30 a 13,30. Y, por último, en la zona de Nervión los sevillanos podrán conversar con Lola Domínguez, periodista y presentadora de los Informativos territoriales de TVE en Andalucía, en las librerías Yerma (C/ José Recuerda Rubio, 5, de 11,00 a 12,00 horas) y La Isla de Siltolá (C/ José Recuerda Rubio, 4, de 12,30 a 13,30 horas).

Por su parte, lo que propone las Rutas 'SevillaLEO', que ya se puso en marcha de forma experimental en la Feria del Libro 2019 con gran éxito, es recorrer el mapa literario y sentimental de la capital andaluza bajo el trazo de algunos de los escritores contemporáneos sevillanos que harán parada en aquellos lugares que consideren imprescindibles para entender la Sevilla de sus letras.

En este caso, de Julio Muñoz 'Rancio' y de Belén Rubiano, librera por cuenta propia y ajena, que se ha dedicado a recomendar lecturas desde distintos escenarios como revistas culturales, espacios radiofónicos, o redes sociales.

Para participar en los 'books shopper' y dejarse asesorar por estos artistas los interesados simplemente tendrán que acudir a las librerías en los horarios indicados y esperar su turno. Mientras que para inscribirse en las rutas, y debido a las restricciones sanitarias y de seguridad impuestas por la pandemia, será necesario reservar.