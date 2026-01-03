Herido leve el conductor de un vehículo tras colisionar con una farola en la Avenida Doctor Fedriani en Sevilla

Accidente en la avenida Doctor Fedriani de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha resultado herido leve este sábado tras colisionar el turismo que conducía contra una farola en la avenida Doctor Fedriani de Sevilla capital.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, el conductor ha sido atendido en el lugar por el 061 tras volcar su vehículo a causa del accidente.

La Policía Local ha informado que el tráfico en la zona está restablecido parcialmente mientras finalizan los trabajos. A las 10,30 horas, había activado desvíos en la circulación sentido a San Jerónimo.