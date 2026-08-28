Un herido trasladado al Virgen del Rocío tras volcar su coche en la A-8052 a la altura de Coria del Río (Sevilla)

Accidente ocurrido en Coria tras el vuelco de un vehículo - BOMBEROS DEL ALJARAFE

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida en la noche de este pasado jueves, tras volcar su vehículo sobre el techo en la A-8052 a la altura de Coria del Río (Sevilla).

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultadas por Europa Press, sobre las 23,27 horas de este pasado jueves, 27 de agosto, recibieron el aviso de un posible atrapado por un vuelco sobre techo por salida de vía y colisión contra guardarrail en el kilómetro 1 de esta vía.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras, bomberos de los parques de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor y un equipo sanitario de 061 que trasladó al herido al centro hospitalario.