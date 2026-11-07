Herido un varón de 38 años y cortado un carril de la A-49 por Bormujos dirección Sevilla por una colisión múltiple

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha cortado el tráfico de un carril de la A-49 a su paso por la localidad hispalense de Bormujos, dirección a la capital, a causa de una colisión múltiple que ha dejado un herido de 38 años.

Según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la A-49 permanece condicionada al tráfico a la altura del kilómetro 6. Por este motivo, se ha desviado el tráfico por cambio de sentido.

Tal y como ha detallado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, se emitió un aviso ciudadano a las 6,56 horas a causa de la citada colisión múltiple.

La Sala Coordinadora ha activado a Guardia Civil de tráfico, sanitarios y mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios han trasladado al herido de 38 años al hospital San Juan de Dios.