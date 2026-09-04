La Hermandad de los Estudiantes de Sevilla se traslada al Sagrario durante las obras en su capilla universitaria

Imagen de un traslado en andas del Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes al paso por la calle San Fernando - HDAD.DE LOS ESTUDIANTES

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Titulares de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla --el Cristo de la Buena Marte y la Virgen de la Angustia-- recibirán finalmente culto en la parroquia del Sagrario durante las obras en su sede universitaria, una vez descartada la estancia temporal en la capilla de Santa María de Jesús, en la Puerta de Jerez, que la Junta de Gobierno, de común acuerdo con la Universidad de Sevilla (US) y el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad (Sarus), había considerado como "opción preferente".

La Junta de Gobierno, en un comunicado, ha expresado públicamente su más sincero agradecimiento al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y al Arzobispado de Sevilla "por el cariño, la sensibilidad, la disposición y la colaboración" mostrada a la corporación del Martes Santo "desde el primer momento y durante todas las gestiones realizadas en torno a la citada capilla de Santa María de Jesús".

Sin embargo, el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) de este templo y las "especiales condiciones técnicas" que exige cualquier intervención en un inmueble de estas características, hicieron necesario plantear determinadas adaptaciones para garantizar con la debida seguridad el acceso y la celebración de los cultos de la Hermandad y de la Pastoral Universitaria.

Por tanto, una vez que se produzca el cierre de la capilla universitaria, se llevará a cabo el traslado de las sagradas imágenes, que quedarán provisionalmente establecidos en la Parroquia del Sagrario, donde se desarrollará la vida cultual de la Hermandad durante el tiempo que duren las obras. Se trata de un templo cercano a la sede canónica de Los Estudiantes, lo que supone "una gran satisfacción y una garantía para que los cultos puedan continuar desarrollándose con normalidad".

La Hermandad ha expresado, asimismo, su gratitud a la Parroquia del Sagrario, a sus hermandades y a toda la comunidad parroquial y, en particular, a su párroco, Manuel Cotrino, "por su extraordinaria acogida, generosidad y disponibilidad".

La Hermandad ha solicitado que el traslado sea público y exclusivamente de las imágenes titulares, sin cortejo de acompañamiento alguno. "Estamos convencidos de que esta situación debe ser vivida como una oportunidad para fortalecer nuestros vínculos universitarios y parroquiales, mantener viva nuestra vida de hermandad y seguir dando testimonio de nuestra fe allí donde el Señor y su Bendita Madre quieran que estemos", concluye el comunicado.