La Hermandad de la Hiniesta y el Rosario trasladan sus imágenes a Santa Isabel y San Marcos ante las obras en San Julián

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Hiniesta ha realizado en la noche de este jueves el traslado del Cristo de la Buena Muerte al Convento de Santa Isabel, mientras que la talla de Nuestra Señora del Rosario, de la Hermandad del Rosario, se dirige a la Parroquia de San Marcos desde la Parroquia de San Julián, debido a las obras de rehabilitación previstas en este templo. La intervención, con un plazo estimado de ocho meses, se ha adelantado ante el agravamiento de los daños ocasionados por las últimas borrascas.

Durante el tiempo que duren las obras, ambas hermandades estarán bajo el cobijo de los citados templos, ya que, según el párroco de San Julián, Amador Domínguez, existe "un peligro inminente para la seguridad de las personas, porque los paramentos de las paredes, tanto por dentro como por fuera, se desprenden".

La última misa en el interior del templo antes del inicio de la intervención se celebrará este domingo, 1 de marzo. Domínguez ha explicado que en los últimos días se han desprendido dos paramentos, uno de 2,5 metros en la capilla bautismal y otro de 1,5 metros en la nave central. Estas caídas se suman a las grietas y humedades visibles en distintos puntos del templo. "Cae arena todos los días y también pequeños fragmentos de madera del techo", ha añadido el párroco.

Pese a lo llamativo de los daños, Domínguez ha asegurado que la estructura "en sí misma no corre peligro". "Ningún muro se derrumba y tampoco el tejado", ha remarcado. En este contexto, ha confirmado que el comienzo del proyecto de rehabilitación estaba previsto para después de Semana Santa, pero que las fuertes lluvias de las últimas semanas han supuesto un cambio de planes. "Se han deteriorado mucho los paramentos porque el agua se filtra a chorreones", ha reafirmado el párroco.

El coste de las obras asciende a unos 600.000 euros, de los cuales el 50% será asumido por el Arzobispado. El responsable de la actuación será Miguel Ángel López, arquitecto de restauración y conservación de la Catedral de Sevilla, que ha sido escogido por la autoridad eclesiástica para realizar los trabajos.

Domínguez estima que el proyecto tendrá entre ocho y nueve meses de duración, un periodo de tiempo que "supone menos de la mitad" de lo previsto inicialmente, debido a que no se contemplaba un cierre total al público del templo en un primer momento.

Durante ese tiempo, la Archidiócesis ha permitido que las funciones parroquiales se trasladen a la vecina iglesia de San Hermenegildo. Pese al cambio de sede, González ha confirmado que no se cierra el despacho parroquial "al no verse afectado por las obras de rehabilitación".

No es la primera vez en la historia reciente de la parroquia que se procede al cierre y traslado del culto a San Hermenegildo. Ya ocurrió tras el incendio de 1932 y durante una importante rehabilitación entre 1990 y 1995.

La noticia supone un cambio importante en la organización del Domingo de Ramos, el día de la Semana Santa en que procesiona por las calles esta corporación. Ante el cierre de San Julián, la hermandad saldrá desde la vecina iglesia de Santa Marina, lo que supondrá cambios en el recorrido y los horarios.