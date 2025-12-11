La hermandad de Montserrat peregrina con su Virgen desde Sevilla a la abadía homónima catalana

Nuestra Señora de Montserrat. - HDAD DE MONTSERRAT

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La imagen de Nuestra Señora de Montserrat, de la hermandad homónima de Sevilla, peregrinará a la Abadía benedictina de Santa María de Montserrat, en Barcelona, donde se venera a la patrona de Cataluña, popularmente conocida como 'la Moreneta'. En este sentido, el sábado, 13 de diciembre, se concentrarán los actos litúrgicos de mayor relevancia, con una misa solemne presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

El traslado a la abadía de la Virgen de Montserrat fue aprobado por los hermanos en un cabildo general extraordinario convocado a tal fin el pasado 3 de octubre de 2024, respondiendo a la invitación cursada por el responsable de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat para que ambas imágenes, la Moreneta y la Dolorosa sevillana, presidiesen conjuntamente una eucaristía de acción de gracias, "reforzando así el vínculo histórico y devocional entre Sevilla y Montserrat".

"Sevilla viene a Montserrat a venerar a 'la Moreneta'. Es un sueño que teníamos desde hace tiempo y ahora se hace realidad. Esta peregrinación no es solo un viaje, sino una oportunidad de encuentro, de oración y de agradecimiento. Nuestra hermandad nació con alma catalana y corazón andaluz", ha manifestado Juan Coto, hermano mayor de la Hermandad de Montserrat de Sevilla.

En palabras del máximo responsable de la corporación del Viernes Santo, "volver a Montserrat es volver al origen, a las raíces que nos dieron vida. Queremos llevar a Sevilla a los pies de 'la Moreneta', pero también traer a Montserrat un pedazo de nuestra tierra, de nuestra devoción y de nuestra forma de vivir la fe".

Esta peregrinación extraordinaria supondrá la primera salida de la imagen de la Virgen de Montserrat de Sevilla fuera de Andalucía, recorriendo más de 800 kilómetros hasta la Santa Montaña. El acontecimiento servirá de punto de partida de la conmemoración del 425º aniversario fundacional de la hermandad del Viernes Santo hispalense, que se celebrará a lo largo de 2026.

El programa comenzará este viernes con la llegada de los peregrinos sevillanos a Cataluña y el acto de acogida por parte de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, seguido de una oración jubilar en la basílica del monasterio. El sábado se celebrará, a las 10,00 horas, un rosario con Nuestra Señora de Montserrat por los alrededores del santuario.

Posteriormente, a las 12,00 horas, tendrá lugar una misa solemne presidida por el arzobispo de Sevilla, con la participación de la hermandad en la ofrenda institucional. El domingo, la peregrinación se cerrará con la misa conventual, antes del regreso a Sevilla.

La Abadía cuenta con canal propio de YouTube, Montserrat TV, que retransmite los actos litúrgicos que tienen lugar en este lugar de peregrinación: 'https://www.youtube.com/@abadiamontserratb'.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

El pasado día 10 de octubre, tras la función solemne en honor de la Virgen del Rosario, titular gloriosa de la hermandade Montserrat, se presentó el cartel anunciador de esta peregrinación extraordinaria, obra del Taller Daroal, que conforman los artistas David Romero y Francisco Rovira.

Bajo el título 'Montserrat', el cartel está realizado en óleo y acrílico sobre tabla, con unas dimensiones de 120 x 80 centímetros y una cuidada gama cromática de negros, grises y azules. La composición fusiona, en una única imagen, el rostro de la Virgen de Montserrat de Sevilla y la silueta de la Moreneta, integrando el perfil de las montañas del santuario "como símbolo de unidad espiritual, historia compartida y devoción mariana".

FUNDADA POR CATALANES HACE MÁS DE CUATRO SIGLOS

La hermandad de Montserrat se funda en la iglesia de San Ildefonso de Sevilla por parte de un grupo de catalanes instalados en Sevilla para el comercio con América. Las primeras reglas como hermandad de penitencia datan de 1601, prescribiendo ya su salida en estación de penitencia el Viernes Santo, tal y como hoy sigue celebrándose.

A partir del nombramiento en 1851 de los Duques de Montpensier como hermanos mayores honorarios, la corporación gozó de un periodo de esplendor tanto a nivel interno como patrimonial.

La hermandad reside en la actualidad en la capilla de Montserrat, junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en el centro de Sevilla. Además de la veneración a Nuestra Señora de Montserrat, una valiosa escultura anónima del siglo XVII tiene como titular al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, destacada obra del escultor Juan de Mesa y Velasco, realizada entre 1619 y 1620.