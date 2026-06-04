Hierva Büena actuará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 17 de junio tras ser premiada en gala Endesa Play

Archivo - Imagen de archivo del espectáculo lumínico previo a un concierto de Icónica Fest en la Plaza de España de Sevilla - ICÓNICA FEST - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda sevillana Hierva Büena actuará el próximo 17 de junio antes del concierto de Kany García en Icónica Santalucía Sevilla Fest tras resultar premiada en la gran final de Endesa Play, la iniciativa impulsada por Endesa para apoyar el talento musical emergente.

Según ha indicado la organización en una nota, el grupo, integrado por cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, fue uno de los cinco finalistas de esta segunda edición del certamen, en la que han participado cerca de 500 artistas de toda España.

La gala final, celebrada ayer en Madrid, reunió sobre el escenario a cinco propuestas musicales seleccionadas por su creatividad, personalidad y proyección artística. Tras las actuaciones en directo y un concierto de Siloé, padrinos de esta edición, los presentadores Ana Medina y Ángel Carmona dieron a conocer el veredicto del jurado.

El primer premio del certamen fue para la banda Tere!, que llevará su propuesta musical al festival Jardín de las Delicias de Madrid el próximo mes de septiembre.

Además de Tere! y Hierva Büena, los otros finalistas de Endesa Play 2026 también han sido premiados con actuaciones en eventos musicales y deportivos de referencia. Así, Paper Lake actuará en el Playoff final de Liga Endesa; L4 lo hará en Espacio Zity (Zaragoza); y Maddi Alma en la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027.

El cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest de este año es: Aitana (4 y 5 de junio, sold out), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes, Cervatana y Tomasito (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte, Andres Campo, Anthony Rother, Gonçalo, Raúl Pacheco y Dhuna (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson y Vowws (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Yandel Sinfónico (11 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades & Roberto Delgado Big Band, y Silvana Estrada (15 de julio), Jamiroquai y Carlos Jean (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting y Dea Matrona (18 de julio, Ya Sold Out).