El historiador Francisco López guía el paseo por la colección de pintura 'Tiempo de Pasajes' en Alcalá (Sevilla)

Público asistente a la tercera de las citas del ciclo 'Paseando por Alcalá'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido "con gran interés" del público asistente la tercera de las citas que se incluyen en el ciclo 'Paseando por Alcalá' durante octubre y noviembre en espacios urbanos y patrimoniales del municipio.

Tal y como ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, en esta ocasión y bajo el título de 'Paseo por Alcalá desde la rive gauche, una mirada desde la colección de pintura Tiempo de Paisajes', el historiador y Cronista Oficial de la ciudad, Francisco López Pérez, ha recorrido la margen izquierda del río Guadaíra para mostrar y comparar paisajes actuales con aquellos que, en un pasado reciente, quedaron fijados en oleos y acuarelas por pintores "atraídos por las estampas que contemplaban".

De manera didáctica y con un relato convertido en dialogo, entre los participantes y el conductor del paseo, la actividad ha permitido "descubrir perspectivas de rincones y estampas naturales que inspiraron a artistas plásticos, de primer nivel, y como el tiempo y el desarrollo urbano ha transformado esos paisajes para que sirvan de inspiración a nuevos creadores".

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha declarado que "con esta iniciativa se potencia algo tan importante para el legado cultural de nuestra ciudad como es su patrimonio inmaterial. Entre todos hay que seguir haciendo que Alcalá se disfrute por el conjunto de sus vecinos y vecinas y, se reconozca por todos aquellos que nos visiten".

"Este ciclo de actividades resaltan, mediante un paseo entrañable y emocional, los elementos y valores que atesoramos y que, tras su conocimiento, se transmiten y permanecen en la memoria colectiva", ha agregado el delegado.

El ciclo 'Paseando por Alcalá' es el programa municipal de rutas guiadas gratuitas que lleva más de dos décadas invitando a recorrer la ciudad "de una forma distinta". La idea es "ir más allá de los monumentos más conocidos y fijarse en las señas de identidad como su historia, su patrimonio, la arquitectura, los personajes, los paisajes y las tradiciones".

En concreto, este año el ciclo celebra su vigesimocuarta edición, y el hilo que une las distintas rutas "rescata espacios y memorias colectivas que no siempre están en los libros", como el papel histórico de las mujeres aceituneras, el arte sacro de los retablos o las riberas del Guadaíra.

En suma, la última visita será el próximo sábado, 14 de noviembre, a las 11,30 horas, bajo el nombre 'Recuperando la alcazaba de la Torre Mocha', a cargo de Enrique L. Domínguez, con salida desde la Escuela Oficial de Idiomas --cuesta Santa María del Águila--.