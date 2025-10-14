Hornillo critica la "rendición" del alcalde de Sevilla a Vox y pide recuperar la formación afectivo-sexual en colegios

Archivo - La concejal de la confluencia Izquierda Unida y Podemos, Susana Hornillos, reclama la restitución de los cuadernillos de educación afectivo-sexual en los colegios sevillanos. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Podemos-IU Sevilla y concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha recriminado que la retirada del cuadernillo de educación afectivo-sexual de los colegios públicos de Sevilla supone "una rendición total" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ante "las exigencias de Vox", y ha solicitado su recuperación en el currículo de los centros educativos.

Según ha comunicado la formación en una nota, Hornillo ha acusado Sanz de "asumir sin disimulo las políticas de la extrema derecha, poner la gestión municipal al servicio de la censura y del miedo y desproteger a los alumnos y alumnas de los centros escolares".

Al hilo, la edil ha señalado que la eliminación del cuadernillo de educación afectivo-sexual de los colegios públicos hispalense responde al deseo de "contentar a Vox", y ha indicado que son cómplices de "quienes quieren que la ignorancia siga siendo una forma de control".

Hornillo ha concretado que, según un informe de Save the Children en 2023, el 53,8% de los adolescentes accede "por primera vez a la pornografía antes de los 13 años", y casi un 9% "antes de los 10".

Asimismo, la concejala ha advertido que en un momento en el que los pediatras "piden reforzar la educación afectivo-sexual para proteger a la infancia", el PP ha asumido "las tesis negacionistas de Vox y decide eliminarla".

PETICIÓN DE REESTABLECER LOS CONTENIDOS "CENSURADOS"

La líder de Podemos Sevilla ha defendido que los cuadernillos de educación afectivo-sexual impulsados por el Ayuntamiento "no imponían ideología alguna" y "enseñaban valores de igualdad, respeto, consentimiento y diversidad".

En este sentido, desde Podemos Sevilla han exigido al Gobierno municipal que restablezca "de inmediato" los contenidos "censurados" y garantice que la educación afectivo-sexual se mantenga "como una prioridad" en las políticas de salud pública y educativas.

"No vamos a permitir que Vox imponga su agenda retrógrada y mojigata en los colegios", ha apuntado Hornillo, que ha concluido afirmando que "la educación sexual protege" y "la censura mata".