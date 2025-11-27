Hospital Sagrado Corazón de Sevilla realiza una cirugía de preservación de cadera pionera en la sanidad privada andaluza

Los doctores José Lirola, Daniel Cansino y Paulo Rego, a las puertas del Quirónsalud Sagrado Corazón. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha llevado a cabo con éxito una compleja cirugía de preservación de cadera, realizada por primera vez en la sanidad privada andaluza. La intervención ha permitido restaurar la anatomía y la función articular que sufría una paciente adolescente desde su nacimiento debido a una malformación congénita en la cadera que le provocaba dolor y limitación para caminar.

Actualmente, la paciente no ha presentado complicaciones, camina ya con ayuda de bastones y se prevé una recuperación completa, con una normalización funcional de la cadera operada. Esta importante cirugía, en la que han intervenido los doctores José Lirola y Daniel Cansino, del equipo que compone la Unidad de Cadera del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, ha contado con colaboración internacional, de la mano del doctor Paulo Rego, informa Quirónsalud en un comunicado.

En concreto, esta intervención ha combinado diferentes técnicas reconstructivas avanzadas intra y extraarticulares para preservar la articulación y evitar la necesidad de una prótesis. Según destaca el doctor Lirola, "este tipo de intervenciones suponen un gran avance en la cirugía ortopédica, al ofrecer una solución funcional y duradera para pacientes jóvenes con patologías complejas".

La Unidad de Cadera, compuesta por los médicos Daniel Cansino, José Lirola, José Manuel Martínez y Paulo Rego, ofrece un abordaje integral en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de cadera a lo largo de todas las etapas de la vida. El servicio realiza anualmente más de 250 cirugías, entre las que se encuentran prótesis de cadera primarias, de resurfacing y revisiones, artroscopias, osteotomías femorales, periacetabulares y combinadas, corrección de deformidades complejas, cirugía en pacientes con problemas neuroortopédicos y múltiples procedimientos de preservación articular.

Esta amplia experiencia y capacidad técnica consolidan al hospital como uno de los centros de referencia más destacados a nivel regional y nacional, recibiendo pacientes de diferentes puntos de España e incluso del extranjero.

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso con la medicina de alta especialización y la cirugía de máxima precisión con la realización de esta cirugía pionera y con la colaboración médica internacional en el desarrollo de técnicas avanzadas de preservación articular.

El centro apuesta por la excelencia médica, la innovación quirúrgica y la colaboración multidisciplinar, consolidándose como uno de los hospitales más avanzados a nivel nacional e internacional en el tratamiento integral de la patología de cadera. Gracias al intercambio de conocimiento y experiencia entre especialistas de distintos países, ofreciendo soluciones personalizadas a patologías complejas con el objetivo de recuperar la calidad de vida de cada persona, concluye el comunicado.