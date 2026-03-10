El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe reconoce a sus profesionales en los Premios a la Excelencia Investigadora

Foto de familia con los profesionales sanitarios galardonados en la presente edición de los Premios a la Excelencia Investigadora concedidos por el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. - HSJD

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado la decimoctava edición de sus Premios a la Excelencia Investigadora en el marco de la festividad de su patrón, San Juan de Dios.

La jornada ha servido no solo para reconocer el talento científico de sus profesionales, sino también para poner en valor la investigación como uno de los pilares estratégicos del centro y como herramienta esencial para seguir avanzando en calidad asistencial, tal como añade el centro hospitalario en un comunicado.

Al acto han asistido la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo; la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, y el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez. La ceremonia ha contado, además, con las intervenciones de la directora territorial de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, María José Daza, del consejero provincial de la Orden Hospitalaria, Hermano José Antonio Soria, y del director gerente del hospital, Emilio García Núñez.

Asimismo, al evento ha asistido el equipo directivo del centro y del subdirector asistencial de San Juan de Dios en Andalucía, Diego Núñez García. En esta edición se han premiado cuatro trabajos desarrollados durante 2025 --dos artículos científicos y dos comunicaciones presentadas a congresos-- así como un proyecto de investigación que contará con financiación para su desarrollo a partir de 2026, fomentando así el crecimiento profesional y la consolidación del talento interno.

En la categoría de mejor artículo científico, el primer premio ha recaído en el estudio 'Intervención prospectiva estandarizada en pacientes hospitalizados por neumonías bacterianas', presentado por Rocío Fernández Ojeda, que analiza los resultados de un protocolo innovador que ha reducido la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad.

El segundo premio ha sido para '¿Cambiaron durante la pandemia los procedimientos de intubación de pacientes críticos sin infección por SARS-CoV2?', un análisis secundario del estudio multicéntrico Intupros sobre intubaciones realizadas en unidades de cuidados intensivos, presentado por José Luis García Garmendia.

COMUNICACIONES A CONGRESOS

En el apartado de comunicaciones a congresos han sido reconocidos los trabajos 'Microbiología de las infecciones urinarias en hombres: mayor gravedad clínica en un hospital comarcal', presentado por María Dolores Galán Azcona, y 'Herramienta para la valoración social integral de la violencia de género', presentado por Mayte Medina Duque.

Asimismo, el hospital ha concedido una beca de investigación al proyecto 'Uso del balón subacromial en roturas masivas irreparables de manguito rotador', presentado por Antonio Yepes Llorente, reforzando su apuesta por apoyar nuevas líneas de investigación con un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria y en los resultados en salud para la población.

El acto, enmarcado en las celebraciones del Día de San Juan de Dios, incluyó también la entrega de las Granadas de Oro a las personas que han iniciado recientemente su jubilación y el Premio a la Hospitalidad a Juan Manuel Carmona Polvillo, un reconocimiento concedido por sus compañeras y compañeros a quienes encarnan de forma ejemplar los valores de la institución.

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL

En línea con los valores de la Orden Hospitalaria --hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad-- el hospital impulsa la actividad investigadora como expresión de su compromiso con la mejora continua, la innovación y el cuidado integral de las personas, fiel al espíritu hospitalario que inspira su misión.

Así, además de la convocatoria anual de estos premios, el centro mantiene una intensa actividad científica que repercute directamente en la mejora de la práctica clínica y en el desarrollo profesional de sus equipos.

En 2025, el hospital participó en 64 proyectos de investigación, de los cuales 40 fueron propios y 24 en colaboración con otros centros. Asimismo, en el mismo periodo, profesionales del hospital publicaron 18 artículos en revistas científicas y consiguieron cuatro becas de ayuda a la investigación, por sus proyectos en ámbitos como la soledad no deseada en hospitalización, la sedación paliativa, el manejo del dolor crónico y la infección por virus de papiloma humano de alto riesgo.