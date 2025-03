Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla) impulsa la investigación sanitaria con sus 'Premios a la Excelencia'

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha celebrado la edición número 17 de sus 'Premios a la Excelencia Investigadora', coincidiendo con la festividad de su patrón, San Juan de Dios. Estos galardones tienen por objetivo reconocer el trabajo de los profesionales del centro e impulsar la actividad investigadora "como herramienta para la mejora de los conocimientos y los servicios que el hospital ofrece a la ciudadanía".

En esta nueva edición, se han premiado cuatro trabajos realizados durante 2024 por los profesionales del hospital; en concreto dos artículos publicados en revistas científicas y dos comunicaciones presentadas a congresos, así como un proyecto de investigación para desarrollar a partir de 2025 y que ha recibido una beca para financiar su desarrollo, según informa en un comunicado.

En la categoría de mejor artículo científico, el primer premio ha sido para el estudio 'Risks of Organ Preservation in Rectal Cancer: Data From Two International Registries on Rectal Cancer', un análisis comparativo sobre los riesgos de la cirugía conservadora en el cáncer de recto, presentado por Mónica Reig Pérez.

En la misma categoría se ha asignado el segundo premio a 'A Nationwide, Prospective Study of Tracheal Intubation in Critically Ill Adults in Spain: Management, Associated Complications, and Outcomes', un trabajo presentado por José Luis García Garmendia y que analiza tratamiento, complicaciones asociadas y resultados de la intubación traqueal en adultos en estado crítico.

Por otro lado, entre las comunicaciones presentadas a congresos, se han premiado 'Resistencia a antimicrobianos: Experiencia de nuevos antibióticos en un Hospital Comarcal', presentado por María Milagros Castillo Matus, y 'Transformando la atención sanitaria: monitorización inteligente de los cuidados para la seguridad y continuidad asistencial del paciente', presentado por María Luisa Quintero Solís.

Como novedad este año, además, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha premiado con una beca de investigación un proyecto sobre infección anal por virus del papiloma humano, titulado 'Prevalencia de infección anal por VPH-AR en mujeres con infección cervical por VPH-AR', presentado por Inés Capitán del Río.

"Con la creación de esta nueva categoría, el hospital pretende apoyar y fomentar el desarrollo de proyectos de investigación entre sus profesionales".

ENTREGA DE LAS 'GRANADAS DE ORO'

Durante el acto se entregaron tanto las 'Granadas de Oro', a los profesionales que recientemente han iniciado su periodo de jubilación, como el Premio a la Hospitalidad, a Manuel Guzmán Peña, otorgado por los profesionales del centro, a un compañero o compañera "que represente los valores de la institución: hospitalidad, compromiso, respeto, espiritualidad y calidad".

La actividad investigadora es uno de los pilares de la actividad del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que, además, de convocar anualmente sus Premios a la Excelencia Investigadora, mantiene "una intensa labor de producción científica". En 2024, el hospital participó en 58 proyectos de investigación, de los cuales 32 fueron propios y 25 en colaboración con otros centros.

Asimismo, en el mismo periodo, profesionales del hospital publicaron 19 artículos en revistas científicas, consiguieron dos becas de ayuda a la investigación y recibieron cuatro premios en congresos y foros científicos, por sus proyectos en ámbitos como la teleoftalmología en urgencias, la sostenibilidad ambiental, el manejo del dolor y la monitorización de los cuidados.