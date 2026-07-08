El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla refuerza su respuesta a la cronicidad y la vulnerabilidad social

Una enfermera del hospital atiende a una paciente en cama tras una intervención - HSJD

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio público sanitario participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha publicado su Memoria de Actividad correspondiente al año 2025, un documento que recoge los principales resultados asistenciales, científicos y de intervención social alcanzados durante el último año y que pone de manifiesto el aumento de la cronicidad y la dependencia y de la problemática social asociada.

Los datos recogidos en la memoria muestran una evolución significativa de la actividad en programas y dispositivos destinados a dar respuesta a necesidades asociadas al envejecimiento de la población. Entre ellos destaca el incremento del 15,3% en las sesiones realizadas en el Hospital de Día Médico, un recurso especialmente orientado a pacientes con enfermedades crónicas complejas, que permite ofrecer tratamientos y seguimiento especializado sin necesidad de ingreso hospitalario, contribuyendo además a reducir la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización, informa en un comunicado.

La memoria también refleja un aumento del 31,1% en el número de pacientes atendidos por la unidad de Trabajo Social, un dato que evidencia el creciente peso de factores como la soledad, la vulnerabilidad social, las dificultades familiares o la dependencia en los procesos de salud y enfermedad. A ello se suma el incremento del porcentaje de pacientes dependientes atendidos por el hospital, que creció un 2,44% durante 2025.

Estos indicadores confirman una tendencia que trasciende el ámbito estrictamente sanitario y que obliga a avanzar hacia modelos de atención capaces de integrar la respuesta clínica con el abordaje de las necesidades sociales y emocionales de las personas. En este contexto, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha continuado impulsando durante 2025 programas específicos dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas y situaciones de especial complejidad.

Entre ellos destaca la consolidación de su programa de rehabilitación pulmonar, orientado a mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de personas con enfermedades respiratorias crónicas, así como la puesta en marcha de un nuevo programa de atención psicosocial a domicilio para personas con enfermedades avanzadas, destinado a dar respuesta a necesidades con frecuencia insuficientemente cubiertas en las fases más complejas de la enfermedad.

Gracias a este programa, impulsado por la Obra Social del hospital y cofinanciado por la Fundación La Caixa, se ha proporcionado cuidados domiciliarios, apoyo psicológico y acompañamiento a 91 pacientes con enfermedades como cáncer o ELA y a sus respectivas familias, por un total de 410 personas.

La actividad de la Obra Social ha sido nuevamente el pilar que ha permitido sostener la acción solidaria del hospital y su intervención social, con programas que han contribuido a reducir las desigualdades que afectan a la salud de la población, como en el caso de Receta Energía, un programa que en 2025 ha permitido apoyar económicamente a 20 familias de personas en situación de vulnerabilidad que dependen del suministro energético para sus cuidados en casa.

La memoria recoge también los avances logrados en accesibilidad asistencial, con un incremento del 5,7% en las consultas (197.167) y del 6% en hospitalización, donde en 2025 se han superado los 10.000 ingresos (10.184). En el área quirúrgica se realizaron 12.225 intervenciones, de las cuales 2.356 fueron urgentes y 9.869 programadas, la mayoría de ellas en cirugía mayor ambulatoria (6.960).

Por otro lado, el año pasado el hospital registró 107.048 visitas a Urgencias, con un descenso del 3,8% respecto al año anterior. Junto a ello, el hospital ha seguido desarrollando nuevas iniciativas de humanización de la atención e impulsando su actividad docente y de investigación, además de reforzar la colaboración con asociaciones de pacientes y otras entidades sociales.

Además, el hospital continúa impulsando su agenda medioambiental, avanzando en la senda de la sostenibilidad y consiguiendo una nueva reducción de su huella de carbono. Según la última verificación oficial correspondiente a 2024, este indicador se ha reducido un 12% respecto al año anterior, consolidando la tendencia de mejora en el impacto ambiental de la actividad del centro.