Hospital de Valme de Sevilla, Premio Solidarios del Grupo Social ONCE por dos programas de humanización materno-infantil

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha distinguido al Hospital Universitario de Valme de Sevilla con el Premio Solidarios 2025 en Andalucía en la categoría de administración pública. Se trata de la máxima distinción que concede la ONCE en Andalucía a iniciativa de su Consejo Territorial.

El centro hospitalario comparte el cartel de galardonados con el oftalmólogo almeriense Joaquín Fernández, el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur TV, la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras y el grupo empresarial jienense Macrosad, informa la entidad en una nota de prensa.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en Jaén el próximo 17 de junio. Los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE reconocen a las personas, empresas, entidades sociales, organismos de la Administración Pública y medios de comunicación que hayan destacado por su compromiso social en sus distintos ámbitos de actuación.

El jurado, reunido hoy en Sevilla, en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha estado presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y ha estado compuesto por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó, el presidente de Cáritas Andalucía, Francisco José Sánchez, que ha asistido de forma online, y el director de Informativos Mediaset Andalucía, Jesús Martínez, premio en la categoría de Medio de Comunicación en la última edición de estos premios.

En la modalidad de Administración Pública, el Grupo Social ONCE ha premiado al Hospital de Valme por dos programas de humanización asistencial en el ámbito materno-infantil, 'La Cuna de los Abrazos' e 'Historias de Vida'.

Por un lado, 'La Cuna de los Abrazos' ha sido gestado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Duelo Perinatal del Área Sanitaria Sur de Sevilla para que las familias puedan despedirse de su bebé y afrontar el duelo por su pérdida. Esta iniciativa, integrada en el Plan de Humanización Asistencial de dicha área sanitaria, supone humanizar la atención ayudando y apoyando a las madres y padres que deben hacer frente al duelo por una pérdida gestacional o neonatal.

La donación de esta cuna procede de 'El Legado de Oliver', iniciativa emprendida por una pareja formada por Natalie Claytor y Manuel Moreno, que desde Chiclana la Frontera (Cádiz) la ofrecen a hospitales como gesto solidario tras la pérdida de su bebé Oliver en el año 2020. Permite que los pequeños que han fallecido puedan permanecer junto a sus familias más tiempo, en un entorno íntimo y en un ambiente más humano, favoreciendo una última conexión física y emocional entre ellos.

El hospital sevillano ofrece así un espacio digno y un acompañamiento emocional de calidad para unos padres y su familia en momentos tan dolorosos. Esta acción conlleva un profundo valor terapéutico ya que permite que las familias vivan el duelo de manera más serena, con un sentido de cierre y contención.

El Grupo Social ONCE ha valorado igualmente la humanización intrínseca de un programa asistencial pionero en Andalucía: 'Historia de Vida'. Está impulsado y desarrollado por los profesionales de enfermería de la Unidad de Neonatología del hospital sevillano y sus beneficiarios son los recién nacidos en situación de desamparo. Esta iniciativa se ha convertido en una fuente futura de información personal sobre el inicio de la vida para estos bebés a través de la elaboración solidaria de un álbum personalizado, único para cada neonato.

Recoge fotos de sus momentos más emblemáticos, como el baño, el biberón o su primera sonrisa. Se acompaña además con objetos como la pinza del cordón, si ya se le hubiese desprendido, la huella de su pie y una carta donde se describe brevemente el motivo del álbum. Tras tres años aplicándose en este centro, se ha convertido en un legado para estos bebés garantizando que, pese a las circunstancias familiares adversas, puedan conocer sus recuerdos de nacimiento y sepan que fueron cuidados, atendidos, acompañados, protegidos y queridos por los profesionales de este hospital.

El jurado ha destacado el carácter "loable y tierno" de ambos proyectos puestos en marcha por este hospital del Servicio Andaluz de Salud "que humaniza el sistema sanitario en dos situaciones tan duras como son el final de la vida al nacer y el nacimiento sin el acompañamiento de los progenitores ni familiares" a la vez que pone en valor "la calidad asistencial y el trabajo de los profesionales sanitarios andaluces".