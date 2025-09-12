Hospital Viamed Fátima impulsa una donación de órganos en coordinación con el Virgen del Rocío en Sevilla

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Viamed Fátima ha llevado a cabo recientemente un proceso de donación de órganos con la colaboración del equipo de Coordinación de Trasplantes y los profesionales del Hospital Virgen del Rocío.

Según ha informado el centro hospitalario en un comunicado, esta nueva donación ha sido posible gracias a la inmensa generosidad de la paciente y su familia, y la labor y coordinación de los profesionales de ambos hospitales. Desde el año 2012 en el hospital de Fátima se han registrado seis donantes que han podido dar una nueva oportunidad de vida a otros pacientes.

En el Hospital Viamed Fátima fue posible llevar a cabo una donación de órganos en situación de muerte encefálica. Desde el año 2012 seis personas han podido cumplir su voluntad de integrar la donación como parte de los cuidados al final de la vida, y poder ser donante de órganos -cinco en situación de muerte encefálica y una en asistolia-, a lo que se suman dos donaciones de tejidos.

En Sevilla, este trabajo se articula bajo el "modelo A", desarrollado gracias al acuerdo entre la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que permite la colaboración de los centros público y privado, y en este sentido la intervención de los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío en centros privados, garantizando a todas las familias las mismas oportunidades de donar y recibiendo idéntico acompañamiento y apoyo.

En este último caso, los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras ser activados por el equipo del hospital de Fátima, se desplazaron para llevar a cabo el proceso de donación, trabajando conjuntamente.

El doctor Juan Pedro Martín del Rincón, coordinador de UCI de Viamed Sevilla, ha destacado que "este proceso de donación de órganos es un ejemplo de trabajo en equipo, sensibilidad y compromiso con la vida. La generosidad de la familia y la coordinación entre profesionales han hecho posible que dos personas tengan hoy una nueva oportunidad".

La donante, ingresada en la UCI del Hospital Viamed Fátima por un ictus cerebral, permanecía con soporte vital artificial. Tras realizar el diagnóstico y confirmar la muerte encefálica, se informó a la familia de esta opción por parte del equipo de Coordinación de Trasplantes de Virgen del Rocío explicando el procedimiento; la familia accedió generosamente a la donación de órganos, cumpliendo así la voluntad de ayudar a otras personas que lo necesitan.

A partir de ese momento, se activó por parte del equipo de coordinación del hospital Virgen del Rocío el "protocolo de donante en muerte encefálica", siendo informada la ONT de las características de la donante, y así buscar a los receptores a nivel nacional, en función de los criterios de prioridad y compatibilidad médica establecidos.

Finalmente, y en la hora acordada, el equipo extractor del Hospital Virgen del Rocío, junto a la coordinación de trasplantes del hospital sectorial, realizó la cirugía de la donación en el centro Viamed. La donante y su familia estuvieron atendidos por el equipo de la UCI Viamed en todo momento.

La dirección del Hospital Viamed Fátima ha querido agradecer de manera especial a la familia de la donante su gesto solidario y a todos los profesionales implicados por su dedicación y coordinación. "Cada donación es un acto de generosidad que trasciende la pérdida y se convierte en esperanza para quienes esperan una segunda oportunidad", han señalado desde el centro.