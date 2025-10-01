El hospital Viamed Fátima de Sevilla introduce un técnica en cirugía tiroidea por vía axilar laparoscópica

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cirujano general del hospital Viamed Fátima de Sevilla, el doctor Jesús Cañete, ha realizado una técnica "innovadora", llevando a cabo una intervención de tiroides meidante una "técnica mínimamente invasiva" con abordaje laparoscópico a través de la axila. Este procedimiento, "que evita la clásica incisión en la parte anterior del cuello", ofrece una "ventaja estética significativa" y permite a las pacientes una "recuperación funcional más rápida".

Según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, el acceso por la axila permite llegar a la glándula tiroides sin necesidad de realizar cortes visibles en el cuello, lo que elimina "una de las principales preocupaciones estéticas de quienes deben someterse a este tipo de cirugía".

"La innovación de esta cirugía radica no solo en la elección del abordaje axilar, una vía remota poco frecuente en cirugía tiroidea, sino también en su capacidad para combinar precisión quirúrgica con resultados estéticos excepcionales", ha señalado la citada nota.

La paciente intervenida tras la cirugía, no presenta cicatrices visibles en el cuello, un aspecto que suele ser motivo de preocupación en operaciones convencionales de tiroides. Además, la recuperación de la movilidad cervical ha sido "significativamente más rápida, lo que supone un beneficio funcional inmediato en la calidad de vida postoperatoria".

La cirugía tiroidea por vía axilar laparoscópica forma parte de un conjunto de técnicas denominadas "abordajes remotos" que, en los últimos años, "se han ido extendiendo en hospitales de referencia a nivel internacional".

Países como Corea del Sur, Estados Unidos o Italia "han consolidado su uso en determinados perfiles de pacientes, especialmente en casos benignos o nódulos tiroideos seleccionados". Este tipo de procedimiento se enmarca dentro de la búsqueda de cirugías más respetuosas con la estética del paciente y menos invasivas, sin comprometer la seguridad quirúrgica. Se apoya en cámaras de alta definición, instrumental laparoscópico especializado y, en muchos casos, en sistemas de monitorización intraoperatoria de los nervios laríngeos para garantizar que no se vea afectada la voz del paciente, ha informado la institución sanitaria.

Entre los "principales beneficios de esta nueva técnica" destacan la ausencia de cicatriz visible en el cuello, ya que la incisión se sitúa en la axila, una mayor satisfacción estética, especialmente en pacientes jóvenes; recuperación más rápida de la movilidad cervical, al evitar cortes en la musculatura anterior del cuello; la reducción del dolor postoperatorio y una mejor reincorporación a las actividades cotidianas.

No obstante, la técnica no está indicada en todos los pacientes. El tamaño del tiroides, la presencia de tumores malignos con extensión o características anatómicas específicas pueden limitar su aplicación.