El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla incorpora un robot quirúrgico para las operaciones de rodilla

Equipo que trabaja en quirófano con el robot ROSA del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla - HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla ha anunciado la incorporación del robot quirúrgico ROSA (Robotic Surgical Assistant) detinada a sus pacientes con artrosis o lesiones de rodilla.

Según ha indicado el centro en una nota, esta tecnología de última generación permite a los cirujanos ortopédicos planificar e intervenir con "una precisión milimétrica" la colocación de implantes en rodilla y cadera, que se "traducen en importantes ventajas para el paciente: menos dolor, rehabilitación más corta y una mejora significativa en la calidad de vida tras la intervención".

La cirugía asistida por robot "no es solo tecnología avanzada: es un enfoque centrado en el paciente". Con esta incorporación, el hospital ha indicado que se "reduce la agresión quirúrgica sobre los tejidos, disminuye el dolor postoperatorio y facilita una recuperación funcional más rápida y eficaz".

En palabras del jefe de servicio del equipo de traumatología de Viamed Santa Angela de la Cruz, Doctor Rafael Muela, "el robot actúa como un asistente de apoyo al cirujano, que ayuda en la ejecución perfecta de la operación y va a dar mejores resultados en la recuperación del paciente".

Por su parte, el doctor Montilla, ha destacado que "esta tecnología nos permite personalizar la colocación de la prótesis de rodilla adaptándose a la situación de cada paciente, proporcionándonos una información exacta para que podamos hacer menos liberaciones ligamentosas y de partes blandas, y siendo por tanto mucho menos agresivos en la colocación de la prótesis de rodilla".

En este sentido, el hospital ha indicado que la asistencia robótica "se asocia con menor dolor tras la cirugía, permitiendo comenzar antes la rehabilitación activa y con menos necesidad de analgésicos".

En el caso de la prótesis de cadera, el doctor Juan Ribera ha subrayado que "el robot ROSA permite optimizar la colocación del implante haciendo un balance equilibrado prácticamente perfecto entre la cadera y la columna, con lo que evitamos los problemas derivados de la luxación protésica".

Asimismo, ha señalado que la recuperación es "más rápida, acortando el tiempo para recuperar autonomía en actividades diarias y por tanto, una disminución de las estancias hospitalarias, lo cual reduce la carga para el paciente y su familia, y mejora la experiencia global".

Las intervenciones con ROSA en Viamed Santa Ángela de la Cruz estarán lideradas por el equipo del Doctor Rafael Muela, junto a los doctores Francisco Javier Montilla y Juan Ribera, especialistas en Traumatología con acreditación en cirugía robótica avanzada.

"El objetivo no es solo realizar una intervención técnica correcta, sino que cada persona recupere su movilidad, autonomía y calidad de vida con la mayor tranquilidad y confort posible", ha señalado el doctor Muela.

Los pacientes que ya han pasado por procedimientos asistidos por robot destacan que "la combinación de precisión, menor dolor y atención personalizada les ha permitido volver antes a sus actividades cotidianas, como caminar sin apoyo, subir escaleras o retomar hobbies que antes les resultaban dolorosos".