El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla impulsa la excelencia en los cuidados enfermeros

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, centro sanitario de referencia y alta complejidad asistencial, ha celebrado un ciclo de sesiones dedicadas a la difusión de buenas prácticas y cuidados basados en la mejor evidencia científica. Estas sesiones, impulsadas por su Dirección de Enfermería, "buscan fortalecer el liderazgo profesional y consolidar una cultura compartida de calidad y seguridad en todos los ámbitos asistenciales".

Con la participación activa de equipos clínicos, mandos intermedios y profesionales de distintas unidades, las sesiones "pusieron el foco en la importancia de mantener la práctica enfermera actualizada y de compartir el conocimiento generado en el día a día". Según explica la Dirección de Enfermería, que dirige Rocío Salguero, estas iniciativas permiten reconocer el valor del trabajo enfermero, "su repercusión en los resultados de salud y su papel imprescindible en la toma de decisiones clínicas y de gestión".

Entre los temas abordados destaca la actualización del procedimiento de recogida y gestión de muestras de laboratorio, donde el personal de Enfermería presentó medidas para prevenir errores en la fase preanalítica, mejorar la trazabilidad y optimizar los resultados analíticos. Esta revisión contribuye a reforzar la seguridad del paciente y la fiabilidad de los procesos.

Otras iniciativas se centraron en la experiencia de seguridad del paciente, con actividades prácticas como el briefing de enfermería, talleres sobre higiene de manos en Neonatología, rondas de seguridad en UCI y programas de identificación inequívoca para pacientes quirúrgicos pediátricos. Todas ellas reflejan el compromiso de los equipos con una atención más segura, coordinada y centrada en la persona.

CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y ATENCIÓN INTEGRAL

Durante las sesiones se ha destacado el papel de las enfermeras gestoras de casos en la coordinación de la derivación al domicilio de pacientes crónicos complejos, tanto adultos como pediátricos. Su labor garantiza transiciones asistenciales seguras, fluidas y personalizadas.

Asimismo, se subrayó la contribución de las enfermeras especialistas en Salud Mental en la atención a pacientes y profesionales que afrontan situaciones de alta carga emocional, como el duelo perinatal o la comunicación de malas noticias. Este enfoque multidisciplinar refuerza la humanización del cuidado y la atención integral a las personas hospitalizadas.

FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

Las sesiones también sirvieron para visibilizar la importancia de la participación de Enfermería en las comisiones hospitalarias y comités de calidad. Desde estos espacios, los profesionales contribuyen directamente a definir políticas de seguridad, actualizar protocolos y promover la innovación en los cuidados.

A este respecto y con motivo del Día Internacional de Prevención de las Lesiones Derivadas de la Dependencia, el Hospital desarrollará, del 17 al 23 de noviembre, una semana monográfica dedicada a sensibilizar a profesionales, pacientes y familias sobre la importancia de prevenir este tipo de complicaciones y promover cuidados seguros y de calidad.

Durante toda la semana se llevará a cabo una amplia campaña informativa con la difusión de materiales divulgativos en formato de dípticos, cartelería y vídeos, que estarán disponibles en las principales áreas del hospital, así como en la televisión de los pacientes.

El objetivo es acercar la información de manera accesible y práctica, fomentando la implicación de todos en la detección precoz y la prevención de lesiones relacionadas con la falta de movilidad o situaciones de dependencia.

Esta iniciativa de la Dirección de Enfermería busca poner en valor el papel esencial de los profesionales de Enfermería en la identificación de riesgos, la planificación individualizada del cuidado y la educación sanitaria, componentes clave para reducir la incidencia de este tipo de lesiones.