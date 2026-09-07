El Hospital Vithas Sevilla colabora en la restauración de Nuestra Señora de la Soledad de Castilleja de la Cuesta con pruebas radiológicas. - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla, a través de su Servicio de Radiodiagnóstico, ha colaborado "de forma desinteresada" en la restauración de Nuestra Señora de la Soledad, imagen titular de la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta, mediante la realización de estudios radiológicos de la talla tardomedieval del siglo XVI.

Según ha informado el Hospital Vithas Sevilla en una nota, considerada una pieza de gran valor devocional e histórico dentro del patrimonio sevillano, estas pruebas permiten analizar el interior de la madera sin causar ningún daño a la obra, identificar posibles grietas, defectos estructurales, reparaciones antiguas o sistemas de ensamblaje ocultos, así como conocer mejor los materiales y técnicas empleados en su creación.

Asimismo, gracias a los estudios llevados a cabo por el Hospital Vithas Sevilla, se han podido recopilar datos fundamentales para comprender la evolución histórica de la talla y su estado de conservación, ayudando a determinar con mayor precisión los tratamientos necesarios para garantizar su preservación.

Gracias a esta tecnología diagnóstica avanzada, los especialistas en restauración han podido disponer de una visión completa de la estructura interna de la imagen, facilitando una restauración rigurosa y respetuosa con una pieza única del patrimonio religioso sevillano.

En este contexto, el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta, Leopoldo Rodríguez, ha señalado que "el Hospital Vithas Sevilla es una entidad que ofrece las mayores garantías para este tipo de pruebas". Por ello, "hemos depositado nuestra confianza en sus profesionales y estamos muy satisfechos con el resultado y con su compromiso con nuestro patrimonio, por lo que le damos las gracias por su ayuda desinteresada".

La colaboración con Vithas Sevilla se ha desarrollado de forma gratuita y refleja el compromiso social de Vithas Sevilla con su entorno y con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural religioso que forma parte de la identidad de la provincia.