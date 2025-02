Hosteleros critican que la ordenanza de veladores recoge "una de sus 41 peticiones" y "afecta a 8.000 empleados"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros de Sevilla se han mostrado abiertos a "retomar el diálogo" con el Ayuntamiento de Sevilla "antes de que sea demasiado tarde", para abordar las negociaciones sobre la ordenanza de veladores a la que han mostrado su rechazo después de que "de 41 alegaciones que se presentaron en la reunión del pasado jueves, el Consistorio solo aprobara una, en relación a la forma de las mesas". Ello, después de que los representantes de la Asociación de Hosteleros de Sevilla abandonaran la mesa de negociaciones en la pasada reunión sobre una ordenanza que el Consistorio pretende llevar al pleno de marzo.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, ha explicado en rueda de prensa que "la hostelería es el gremio más fuerte económicamente en Sevilla y esta ordenanza de veladores pasa a ser una demanda ciudadana, ya que se prefiere estar al aire libre en los bares de la ciudad". Así, ha indicado que el abandono de la mesa de negociaciones fue impulsado porque "no se tomó en cuenta las alegaciones del sector" y dentro de la ordenanza "se ponen en juego 8.000 puestos de trabajo, ya que afecta a más del 40 por ciento de los veladores".

De este modo, Maceda ha señalado que no se está de acuerdo con medidas que afectan "significativamente" al sector, como "dejar 1,80 metros de vía de paso entre los veladores y la pared o cualquier elemento de la vía pública --que actualmente es de 1,50 metros--" y que "deja sin espacio a terrazas, por ejemplo, en el casco antiguo". Desde el sector, también han hecho hincapié en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la que han criticado que "se han renovado sin haber medido el ruido" y que implican unas medidas que "solo afectan a la hostelería, dejando fuera al tráfico pesado, Lipasam o talleres, entre otros".

Además, el presidente ha destacado, dentro de los establecimiento singulares, que "no hay ninguno que vaya a cumplir los requisitos para calificarlo como tal" y ha señalado como "muy elevado" el régimen sancionador por "poner veladores de más", con multas que pueden alcanzar los 120.000 euros. Por ello, Maceda ha instado a los Grupos Municipales a que "no apoyen esta ordenanza, que afecta de lleno a gran parte del sector" y ha pedido que "no se afee el trabajo que realizan los profesionales de la hostelería" porque "el sevillano no entiende una reunión o encuentro sin tomar un refresco o cerveza acompañado de una tapa".

"ABIERTA LA VÍA DE DIÁLOGO PERMANENTE"

Una posición ante la que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "la nueva ordenanza de veladores es fruto de un año intenso de trabajo del Equipo de Gobierno con todos los sectores en el que se ha perseguido hacer una norma justa gracias a la incorporación de alegaciones de todos los sectores implicados, tanto hosteleros como vecinos". De este modo, se presentará para su aprobación en el próximo Pleno Ordinario en marzo.

"El Ayuntamiento de Sevilla", ha añadido el delegado de Urbanismo, "conocedor de las dificultades que entraña una norma de este tipo, va a mantener abierta una vía permanente de diálogo con todos para garantizar el buen funcionamiento de un sector tan importante como el hostelero, que crea tanta riqueza para la ciudad, con el descanso y el disfrute de los vecinos".

En ese sentido, Juan de la Rosa ha lamentado que en la última reunión de la comisión, de las cinco que ha habido, se levantaran los hosteleros. "Respetamos su decisión, pero creemos sinceramente que esta norma es fruto del consenso, como demuestra el hecho de que se han incluido alegaciones de todos los sectores, incluidos los hosteleros, colectivos, formaciones políticas, sindicatos y vecinos. De todas maneras, seguiremos siempre trabajando codo con todos, vecinos y hosteleros".

"Hay que tener en cuenta que esta ordenanza debe adecuarse también a las diferentes normativas europeas que han entrado en vigor desde el año 2012, ya que desde entonces no se modificaba la ordenanza de veladores de la ciudad", ha subrayado.

La comisión de veladores, que no se constituía formalmente desde el año 2017, se ha reunido hasta en cinco ocasiones desde noviembre de 2023. El Ayuntamiento ha mantenido "numerosas reuniones con todas las partes implicadas, de manera individual y colectiva, para llegar a un consenso que favorezca de la mejor manera posible a ambos sectores, siendo éste uno de los objetivos principales del actual equipo de Gobierno para esta nueva ordenanza", han concluido el delegado.