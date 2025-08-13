Hosteleros de Santa Cruz presentan alegaciones ante retirada de azulejos y Ayuntamiento apunta que se mantendrán

El Gobierno local señala que se va a cumplir la normativa respecto la alteración de fachadas que tienen elementos que distorsionan la estética del barrio

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros del Barrio de Santa Cruz se ha reunido este martes con el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez, tras manifestar su rechazo a la "oleada de requerimientos para la retirada de elementos en fachada que son identificativos" de negocios tradicionales y que, en algunos casos, tienen "casi cien años de existencia", algo que el Consistorio ha desmentido, "los azulejos se van a respetar".

En este sentido, el Gobierno local ha declarado con respecto a la alteración de las fachadas de la zona que "se va cumplir la legalidad vigente y velar por que la calle no se vea invadida por elementos en establecimientos hosteleros y comercios que distorsionan la estética de un barrio tan emblemático como el de Santa Cruz, sin intervenir en los azulejos".

Por su parte el portavoz de la asociación, José Manuel Carrión, ha explicado en una nota de prensa que, en el encuentro, además de examinar algunos de los establecimientos requeridos, "Vázquez ha instado a los hosteleros a presentar las correspondientes alegaciones", a la vez que ha mostrado "su disposición a revisar cada caso de forma individual y, lo que es más importante, a proceder a examinar una propuesta de modificación de la ordenanza que está causando esta situación, que puedan realizar los hosteleros".

Carrión ha apreciado la "disposición al diálogo" de la Gerencia de Urbanismo, a la vez que ha subrayado que "no olvidan que la raíz del problema está en una ordenanza que se aplica de forma indiscriminada".

Igualmente, el portavoz ha afirmado que los hosteleros "no pueden aceptar que se notifiquen expedientes de una forma deficiente. La ausencia de un procedimiento correcto y transparente vulnera los derechos de los hosteleros y genera una enorme indefensión".

Finalmente, desde la Asociación han apuntado que "ya están trabajando en la presentación de alegaciones y recursos para defender a sus asociados". De esta manera, esperan que Urbanismo "cumpla su palabra y revise a fondo la normativa", demostrando así una "verdadera voluntad de resolver un conflicto que ellos mismos han generado", ha concluido Carrión.