Hosteleros de Sevilla ven que "muy pocos" abrirán para recogida de pedidos y solo los que requieran menos empleados

Insisten en pedir al Gobierno rebaja del IVA y prórroga de los ERTE para reincorporar trabajadores conforme crezca la facturación

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia ha manifestado este lunes, día en que el sector puede volver a la actividad solo para recogida de pedidos, que va a ser "un porcentaje muy pequeño" los que abran y "solamente los que puedan tener pequeños negocios", entendiendo por esto que no requieran muchos empleados o las labores las pueda hacer el propio dueño del bar.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Antonio Luque, ha matizado que los que lo hagan todo los que estén ya acostumbrados a dar ese servicio porque ya lo hacían antes, pero antes que eso, aquellos donde el dueño del restaurante lo es también del local, por el tema de los alquileres.

Según explica, ahora mismo los hosteleros tienen negociados los alquileres con los propietarios y los empleados están en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), por lo que "la situación no es fácil" para volver al trabajo, aunque reconoce que "hay un avance" con la ampliación del 30 al 50 por ciento del aforo de las terrazas. "Un poco más de luz de esperanza para algunos que tengan terrazas grandes, pero esto es insuficiente para el sector", matiza.

A su juicio, hasta que no se aclare si habrá prórroga de los ERTE, abrir la hostelería "sería una ruina", puesto que ahora puedes introducir tu plantilla "poco a poco", pero en el momento en que acabe el estado de alarma, hay que introducir la totalidad de la plantilla.

En este contexto, los hosteleros piden que se prolonguen hasta final de año para que poco a poco, conforme la facturación suba, se reintroduzca el personal.

De no producirse, Antonio Luque lo tiene claro. "Si pensamos que unos 1.000 bares no vuelven a abrir, si esto es así, se convertirían en el doble porque los ERTE se convertirían en ERE. Hay miedo en la calle, la gente no va a inundar los bares", asevera.

"No estamos pidiendo reduccion de aforo al Gobierno, pedimos que amplíe la distancia de seguridad para no reducir el aforo y con las medidas sanitarias que impongan, en vez de reducir el aforo, que amplíen el espacio", añade.

Además de esto, los hosteleros reclaman reducción del IVA como en Alemania, microcréditos como en Francia y franjas de apertura extraordinarias; advierten de que los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "no están llegando"; y lamentan que "lo único" que ha rectificado el Gobierno es que sea pasar del límite de aforo del 30 al 50 por ciento. "De las otras preguntas que están encima de la mesa no tenemos nada", agrega Luque.

Preguntado por la inversión que requiera poner en marcha la recogida de pedidos en el sector, ha afirmado que no tiene mucha, pero ha insistido en la característica de los negocios que lo harán. "La gente dice 'voy a probar cómo me va está semana y facturo algo para poder comer' porque hay muchos pequeños hosteleros, pequeños autónomos que les hace falta abrir para llevar comida a su casas, llevamos dos meses sin facturar nada", apunta.

En resumen, "la gente lo probará, pero otros no se van a arriesgar ni a probarlo porque en el momento en que abres, aunque sea para recogida, tienes que pagar el alquiler, poner en funcionamiento tu negocio, la electricidad y demás", ha concluido.

Por último, el presidente de los hosteleros ha subrayado que el actual es "momento de unión" e insisten a los políticos sus posturas para "que sepan como pensamos, nuestras ideas y después que decidan ellos, que para eso gobiernan, pero queremos sobre todo que estemos unidos en este momento para sacar Sevilla para adelante y evitar el máximo posible de cierres y de despidos".