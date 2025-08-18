El Hotel Apartamento Simón Verde cumple 33 años y anuncia la apertura de un nuevo SPA en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El edificio Eurosuites en Mairena del Aljarafe, actual Hotel Apartamento Simon Verde, que cumple 33 años, abrirá un nuevo SPA para completar la oferta al servicio del bienestar y mejor descanso de sus clientes.

El edificio Eurosuites de Mairena del Aljarafe, actual Hotel Apartamento Simón Verde, celebra su 33º aniversario con la próxima apertura de un nuevo SPA para completar la oferta al servicio del bienestar y mejor descanso de sus clientes.

La Dirección del establecimiento se ha mostrado orgullo en una nota por el bagaje de este proyecto que nació en las vísperas de la Exposición Universal de 1992, impulsado dos años antes por un grupo de "enamorados" de la ciudad en general y del Aljarafe en particular, que se reunieron para constituir la empresa que desde entonces gestiona el Edificio Eurosuites.

Durante la Exposición Universal, el entonces Hotel Eurosuites Sevilla acogió a destacadas personalidades llegadas de todo el mundo. Tras aquel periodo, el establecimiento se vio afectado por la crisis económica de 1993, lo que dio lugar a una etapa de transformaciones. El edificio fue reconvertido temporalmente en residencia para personas mayores y, con el tiempo, acabó cerrando sus puertas.

En 2012 volvió a abrir sus puertas como alojamiento turístico y desde entonces "ha consolidado una oferta de calidad". El cuidado tanto a los clientes, como a su entorno, han hecho acreedor al Hotel Apartamento Simon Verde de la certificación oficial 'S' de Sostenibilidad.

Así, bajo el lema 'No te conformes con dormir, sueña con Hotel Apartamento Simón Verde', este complejo, entre otros aspectos, monitoriza la calidad del aire de sus espacios y apartamentos y también presta una "especial" atención al buen dormir de sus clientes ofreciendo recomendaciones para alcanzar el mejor de los sueños. Además, ofrece un apartamento "especial", denominado 'Dream Suite' concebido y diseñado especialmente para obtener el "sueño perfecto".

En este contexto, la Dirección del establecimiento ha destacado que "somos un hotel, y mucho más: un referente del justiprecio, que ha sabido resistir a la eclosión de proyectos hoteleros aportando valores diferenciales". Bajo el lema 'No te conformes con dormir, sueña con nosotros', el hotel reafirma su compromiso con el descanso de calidad y una filosofía centrada en el cliente.