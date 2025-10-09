El Hotel Apartamento Simón Verde recibe el sello 'S' de Sostenibilidad Turística

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Apartamento Simón Verde, situado en la provincia de Sevilla, ha obtenido el sello de Sostenibilidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española, la 'S', que lo sitúa en el grupo selecto de establecimientos con certificación oficial en sostenibilidad.

Según ha informado el complejo hotelero en una nota, ya contaba con el certificado ESG Hotel Check Bio y la certificación Ecostars. El centro ha apostillado que ha apostado desde hace años por reducir su huella de carbono mediante medidas como el ahorro y reutilización de recursos, el uso de energía limpia y la colaboración con proveedores locales.

Entre las iniciativas implementadas destacan la instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta, un sistema innovador de ahorro de agua, la medición de la calidad del aire en sus instalaciones, iluminación eficiente con detectores de presencia y la promoción del reciclaje.

Asimismo, el hotel ha incorporado cargadores para vehículos eléctricos y pone a disposición de sus clientes bicicletas eléctricas para recorrer el entorno. La sostenibilidad se combina con la mejora de la experiencia del huésped: ofrece recomendaciones para un mejor descanso, ha obtenido el sello 'dreamcheck' y dispone de la 'Dreamsuite', un apartamento diseñado para el sueño perfecto.

El establecimiento también ofrece biblioteca gratuita, zona de juegos, centro de lavado de coches y un centro de reuniones con capacidad para 200 personas. Además, el Hotel ha adelantado que próximamente abrirá un espacio de bienestar con servicios de fitness, spa y tratamientos, abierto al público en general.

En el ámbito social, el hotel ha asegurado que prioriza la relación con proveedores cercanos y cuenta con un comité de igualdad que le ha valido la calificación de 'espacio Violeta' y su inclusión en la red de referentes en igualdad. Estas acciones se enmarcan en un compromiso global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.