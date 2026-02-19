Los hoteles de Sevilla apuntan un 12% menos de ocupación durante el mes sin Alta Velocidad con Madrid

Archivo - Turistas con maletas en la Alameda de Hércules de Sevilla, en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha elaborado un informe tras una encuesta interna de los alojamientos turísticas de Sevilla y provincia para conocer el efecto que ha tenido la suspensión del servicio ferroviario Sevilla-Madrid a raíz del grave accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, con 46 víctimas mortales, y que constata un descenso del 12% de ocupación respecto al mismo periodo del año anterior.

Además de este descenso de reservas alojativas, el precio de los hoteles de Sevilla ha bajado un 10% de media general "ya que, al bajar la ocupación, directamente redunda en el precio ofertado", añaden fuentes de la patronal a Europa Press.

En este mes se han cancelado eventos de empresas, otros se han aplazado y el turista de ocio ha dejado de venir a Sevilla, generando pérdidas económicas importantes, que han afectado a todo tipo de establecimientos turísticos, "pero con mayor calado en los de mayor tamaño", señalan desde el sector.

"La conexión de la capital de España con nuestro destino por tren es una de las más importantes para aquellos que nos visitan por ocio o trabajo. Madrid es uno de los mercados más importantes para Sevilla, pero. además. muchos de los turistas internacionales que vienen a visitarnos llegan desde conexiones aéreas que aterrizan en Madrid y después conectan con la capital hispalense en tren", apuntan en la asociación.

Asimismo, el sector hotelero destaca que no sólo han registrado un descenso de reservas en este periodo, sino que "se ha ralentizado" las reservas para otras fechas de los próximos meses, "ya que ha generado incertidumbre en aquellos que están pensando venir a nuestro destino".

La primavera en Sevilla es temporada alta para el turismo, con eventos como la Semana Santa o la Feria de Abril y por ello, desde la AHS solicitan "todas las garantías" para que la conexión de los trenes entre Sevilla y Madrid "no sea un obstáculo para que vengan a visitarnos".