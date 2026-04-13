Los hoteles de Sevilla registran un 83% de una ocupación para la Feria de Abril

Archivo - Una turista consuta un mapa en la Feria de Abril, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Sevilla están, en estos momentos, al 83% de ocupación para toda la Feria de Abril, según se desprende del sondeo realizado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) entre sus asociados, al que han respondido cerca de 50 establecimientos.

Concretamente, la encuesta contempla las noches que van desde el Lunes de Pescaíto al Sábado de Feria inclusive. Hasta la fecha, la media de las reservas contratadas es del 83 por ciento, "cifra igual a la media del año pasado por estas fechas", informa la entidad en un comunicado.

Sin tener datos concretos, los hoteles se muestran "muy satisfechos" con las expectativas que tienen para la Feria de Sevilla, "no sólo por los datos de ocupación, sino también por el precio medio de venta, que la mayoría coincide que es superior al de 2025".

"Esta coyuntura resulta positiva para el turismo de nuestro destino, que, además, se espera que sea superior una vez concluida la semana, ya que las reservas de última hora aún están por contabilizar", abundan desde la citada asociación al respecto.

En este sentido, la noche de mayor ocupación es la del martes, 21 de abril, con una media del 90 por ciento, y la de menor ocupación es la del Lunes de Pescaíto, el día antes, en la que la reserva representa un 75 por ciento.