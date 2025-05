Huévar del Aljarafe destaca la importancia de los "mares de olivo" para el municipio sevillano

La alcaldesa ha participado en las Jornadas de Capacitación del Sistema Olivar

HUÉVAR (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, ha resaltado la importancia para su municipio del "mar de olivos" durante la inauguración de las Jornadas de Capacitación en el Uso del Sistema Olivar, un evento organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y Opracol Sevilla.

Esta iniciativa ha reunido en el Centro Asaja Guadiamar a profesionales del sector agrícola, cooperativas y expertos en innovación tecnológica para impulsar la modernización del olivar en la región, como informa el Consistorio en una nota de prensa.

El seminario sobre el proyecto OliVAr, en el que colaboran la Fundación Ayesa y la Universidad Loyola, contó con la presencia de la regidora, el responsable del departamento de I+D+i de las Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, César Díaz, y el presidente de Opracol, José de Segura Moreno.

Durante su inauguración, las autoridades destacaron la importancia de la innovación y la digitalización en la mejora de la productividad y sostenibilidad del sector olivarero. Así, María Eugenia Moreno indicó que "no hablo solo como alcaldesa sino como mujer de agricultor y defensora del sector. Cuando me explicaron este proyecto, me dio mucha alegría, porque sé lo que significa para el agricultor la innovación que hace posible una ayuda para detectar plagas".

Moreno destacó también que "Huévar es una tierra muy fértil, en la que durante siglos han tenido y tienen mucha importancia los mares de olivos que producen nuestro oro líquido. Por eso, esta innovación para el olivar es un gran paso adelante".

Por su parte, Barroso señaló que "hay mucha demanda de innovación en las cooperativas, por eso a este proyecto le tengo especial cariño, porque cuenta con mucha tecnología, una gran aceptación entre los socios y el respaldo de la Administración".

De su lado, José de Segura agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó que "todo lo que es bueno para el olivar, es bueno para nosotros y es bueno para nuestra tierra".

La jornada se desarrolló con una serie de ponencias y actividades prácticas. Entre los temas abordados, el despliegue del sistema de detección y monitorización, la plataforma oliVAr, que permite gestionar en tiempo real los datos del olivar, y la supervisión del funcionamiento del sistema. Además, se realizó una demostración en campo para mostrar la operatividad y beneficios de estas tecnologías en condiciones reales.

Este evento busca facilitar la capacitación de los agricultores y cooperativas en el uso de estas herramientas innovadoras, promoviendo una gestión más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. La implementación del sistema olivar pretende optimizar recursos, reducir costes y mejorar la calidad del producto, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector.

La Jornada de Capacitación en el Uso del Sistema Olivar refleja el compromiso de las instituciones y organizaciones implicadas en impulsar la innovación tecnológica en la agricultura andaluza, en línea con las políticas de modernización y sostenibilidad que promueven la Junta de Andalucía y las cooperativas del territorio.