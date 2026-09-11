Huévar (Sevilla) afea al anterior gobierno local la "pérdida de financiación" para el gimnasio municipal

Gimnasio municipal de Huévar - AYTO.DE HUÉVAR

HUÉVAR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) está trabajando para conseguir que se lleve a cabo el traslado del gimnasio municipal a una nueva ubicación, "después de que la exalcaldesa, María Eugenia Moreno, permitiera que se perdiese una subvención de 20.000 euros de la Diputación sin realizar el proyecto".

En una nota de prensa, el Consistorio señala que el actual alcalde, Israel Álvarez, "gestionó a toda prisa" que el gimnasio no cerrase todo el mes de agosto, tras llegar al cargo poco antes de terminar el mes de julio --tras una moción de censura--, en una gestión en la que fue destacable la labor que realizó la concejala Isabel María Romero".

"Ahora, una vez reformadas y reabiertas las instalaciones tras poco más de 15 días cerradas, se quiere conseguir el traslado definitivo del gimnasio al polideportivo municipal, un cambio muy demandado por los usuarios que se hará por fin realidad, para terminar, entre otras cosas, con el problema de tener que cruzar la vía del ferrocarril para acceder a las actuaciones instalaciones".

El traslado del gimnasio fue uno de los temas tratados en la reunión del alcalde con el presidente de la Diputación, Javier Fernández, dentro de la senda de colaboración abierta entre las dos administraciones. De hecho, "este traslado era posible precisamente con una subvención de la Diputación que el anterior gobierno local había perdido y no había ejecutado en plazo".

Si embargo, "con la gestión en Diputación del nuevo alcalde se han ampliado los plazos y el traslado se hará antes de lo previsto". Concretamente, los 20.000 euros que concedió la Diputación eran parte del coste total del traslado, "mientras que la otra parte la tenía que poner un Ayuntamiento que tenía mayoría absoluta, que podía haber aprobado unos presupuestos sin ningún problema y haberlo ejecutado".

En el primer trimestre de 2026, "con una alcaldesa incapaz de hacer el trámite", se pidió una ampliación de plazos, "y se le concedió por parte de la Diputación, "pero la regidora no hizo nada, no movió ni un papel, aunque el traslado del gimnasio tendría que haber estado terminado el 7 de agosto --fecha de ampliación del plazo--, y se tuvo que devolver el dinero por no ejecutar la obra".

El actual equipo de gobierno se enteró de esta situación el pasado 27 de julio. "Fue imposible conseguir retener el dinero, pero ya se está trabajando en nuevas ayudas", indica el alcalde, que lamenta que "como ésta había otras subvenciones, paradas y sin hacer nada, de modo que nos tenemos que preguntar qué hacía la alcaldesa en su día a día", al tiempo que confía en que, cuanto antes, se solvente este problema y el gimnasio se traslade como estaba previsto.