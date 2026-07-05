Iberdrola suministrará electricidad renovable a la red semafórica de Sevilla durante los dos próximos años

Semáforo en Sevilla - IBERDROLA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Iberdrola ha anunciado que ha resultado adjudicataria del contrato para el suministro eléctrico de la red semafórica e instalaciones complementarias del Ayuntamiento de Sevilla. Se trata de un acuerdo de dos años en aras de abastecer con electricidad de origen renovable una "infraestructura esencial" para la regulación del tráfico y la seguridad vial de la ciudad.

El contrato contempla actualmente 394 puntos de suministro asociado, una cifra que superará los 400 conforme se incorporen nuevos suministros previstos durante la vigencia del acuerdo. Los suministros contratados cuentan con potencias inferiores a 10 kilovatios y presentan un consumo continuo durante las 24 horas del día, al tratarse de equipamientos que "deben permanecer operativos de forma ininterrumpida para garantizar el correcto funcionamiento de la circulación y la seguridad de peatones y conductores".

En contexto, Iberdrola cuenta en Andalucía con más de 1.500 megavatios de potencia renovable instalada. La compañía ha invertido más de 3.000 millones de euros en la comunidad en los últimos años y ha generado un impacto económico cercano a 1.800 millones de euros en los dos últimos ejercicios, trabajando además con más de 220 proveedores andaluces.

En el ámbito de la movilidad eléctrica, Iberdrola dispone de más de 1.600 puntos de recarga pública en Andalucía y desarrolla, junto a 'BP', el despliegue de otros 200 puntos de recarga de alta potencia en la comunidad.