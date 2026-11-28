Archivo - El CEO de Green Cow Music y de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, en un posado durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Icónica Occident Sevilla Fest, Javier Esteban, ha avanzado que en diciembre se anunciarán cuatro nuevos artistas --tres internacionales y una nacional-- y ha señalado que el ciclo contará al menos con 28 artistas en esta edición, pudiendo llegar a los 32, de los que hasta ahora se conocen 16. Asimismo, el festival se sumará a la Navidad con una tienda 'pop up' en la avenida de la Constitución, 5, de Sevilla, donde se podrán donar juguetes, personalizar entradas, participar en retos y coincidir con algunos artistas.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press, en la que ha indicado que el lema de este año es 'Aquí Suena Distinto', una campaña que busca mostrar "lo que somos y de dónde hemos nacido, que es de esas tradiciones andaluzas y sevillanas", además de poner en valor el sonido frente a los problemas acústicos de los estadios. A su juicio, en la plaza de España han logrado un sonido "totalmente recomendable" que atrae tanto al público como a los artistas, permitiendo que lo que preparan "con mucho esmero suene de la mejor manera".

En este sentido, Esteban ha recordado que en los primeros años costaba atraer a grandes nombres a Sevilla por el calor y la competencia de Madrid o Barcelona, algo que se superó con "esfuerzo" e "invirtiendo en algunos artistas por encima del valor de mercado al principio", antes de convencer con una producción de alto nivel tecnológico en sonido e iluminación que hoy sitúa al festival entre "los focos de las giras europeas".

El festival ha confirmado ya 16 artistas de nombres como El Barrio, Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rod Stewart, Melendi, Camilo, Noah Kahan y Alycia Keys, a los que se suman Dani Martín, Hakuna, Antoñito Molina, Queens of the Stone Age, Alejandro Astola, Carmen Avilés, Evanescence y Pixies.

En este contexto, Esteban ha explicado que el festival tiene una identidad "muy clara y muy marcada" desde el inicio basada en un cartel "muy ecléctico", propio de una ciudad como Sevilla en la que, a su juicio, cabe "desde un grupo de heavy metal hasta un cantante de 'cosplay'". A su entender, la respuesta del público ha sido "buena desde el principio" y el certamen ha sido "pionero" en este tipo de programaciones.

Asimismo, ha señalado que el objetivo era ser "el Festival de Sevilla y para Sevilla", tanto para el público --pese a la creciente llegada de asistentes de todo el mundo-- como para dar espacio a artistas sevillanos, andaluces y nacionales, poniendo como ejemplo nombres como Astola, SFDK o Antoñito Molina. "Para nosotros es un orgullo tener a grandísimos artistas como ellos", ha apostillado.

ENTRE UN 40% Y UN 45% MÁS DE VENTAS QUE EL AÑO PASADO

En cuanto a la venta de entradas, el director del festival ha indicado que, tras dos años siendo "el festival de ciclo con más entradas vendidas", el año pasado se convirtió en el de toda España en este apartado, y ha destacado que este año, "a fecha de actual, las ventas están entre un 40% y un 45% por encima respecto al mismo momento del año pasado", una cifra que "varía a diario pero sigue al alza". Además, ya ha colgado el cartel de 'sold out' el concierto de El Barrio.

En este sentido, ha recordado que el año pasado estrenaron los abonos para todo el ciclo y ha celebrado que este año, al sacar los primeros abonos, "llegó a haber 8.000 personas en la web". Además, ha precisado que conviven la venta de abonos y las entradas por concierto, destacando tanto a los artistas que arrastran a su público fiel por el enclave y la iluminación como a los asistentes que eligen acudir por la experiencia de marca y luego deciden qué cita les encaja más por fecha o estilo.

Al hilo de ello, ha explicado que anuncian los conciertos con mucha antelación porque, ante una amplia oferta cultural, el margen de tiempo ayuda a organizar el presupuesto familiar y planificar la compra de entradas

LA ALIANZA CON OCCIDENT: "UN COMPAÑERO DE VIAJE PARA AFRONTAR NUEVOS RETOS"

Por otra parte, el certamen ha pasado a denominarse Icónica Occident Sevilla Fest --tras llamarse Icónica Santalucía Sevilla Fest--, un cambio que Esteban ha calificado de "muy importante" porque Occident está "muy alineado" con la ambición del festival de consolidarse como "referente en venta de entradas en España".

El director ha añadido que el ciclo "no ha tocado techo" y quiere seguir creciendo, destacando que compartieron sus planes y novedades con la marca y encontraron "una sintonía total", por lo que ha considerado a Occident "un compañero de viaje" y una "garantía para afrontar nuevos retos".

En cuanto a la tienda navideña abierta en la avenida de la Constitución hasta el 5 de enero --inaugurada el pasado viernes coincidiendo con el encendido del alumbrado en Sevilla--, el director ha explicado que surge de un acuerdo del año pasado con el Ateneo de Sevilla, organizador de la cabalgata de Reyes Magos. Tras una acción previa en la alameda de Hércules con grupos locales y recogida de juguetes que "se quedó corta" por los cambios de fecha y la lluvia de diciembre, este año han optado por un espacio estable.

Según ha señalado, el punto fijo busca responder a quienes regalan entradas del festival por Reyes y quieren darles una presentación más cuidada que "imprimirlas y meterlas en un sobre", permitiendo personalizar entradas, adquirir 'merchandising' y sumar encuentros con artistas sevillanos y andaluces del cartel --bajo el formato 'La hora que suena distinto'--, además de entregas solidarias y gestiones con la cabalgata para que algún personaje recoja las cartas de los niños antes del Día de Reyes.

ICÓNICA UNE "LA MAGIA DE LA PLAZA DE ESPAÑA" CON LA NAVIDAD

En este contexto, el director de la cita ha indicado que han querido aportar "su puntito de magia" en la Navidad, estableciendo un paralelismo entre "la magia que el festival vive en verano en la plaza de España" y "la magia de la Navidad".

Además, el espacio contará con otras iniciativas como el 'Calendario de Adviento Icónica', con sorteos diarios de premios entre quienes realicen compras superiores a 50 euros, y el 'Lingote Icónico', un reto en el que una urna transparente de metacrilato guarda un gran lingote que representa el Abono Icónico. El premio queda a la vista, aparentemente al alcance de la mano, pero extraerlo exige dar con la posición y el movimiento adecuados, a lo que se sumarán visitas de Curro.

Por último, Esteban ha destacado que, tras seis ediciones y rumbo a la séptima, desde 2025 el festival ganó proyección nacional e internacional durante 30 noches, concentrando "el foco de medios de dentro y fuera de España" en una cita musical "relevante en Europa". Desde entonces, ha añadido, buscan mejorar aún más la producción y la propuesta para que "sea Sevilla la que luce de cara al mundo" y dar "más brillo si cabe" a este evento.