Icónica retrasa el concierto de Omar Courtz para ofrecer la retransmisión del España-Bélgica en la Plaza España

Archivo - Aficionados siguiendo un partido. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado este jueves que ofrecerá una retransmisión del partido España-Bélgica en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las 21,00 horas a través de pantallas instaladas en el recinto, en la Plaza de España, por lo que el concierto del artista Omar Courtz, que tenía prevista su celebración el mismo día, sufrirá un retraso horario.

Así lo ha detallado el equipo organizador en un comunicado, incidiendo en que la apertura general al público será a las 20,00 horas, el partido se retransmitirá a las 21,00 horas y, finalmente, el concierto dará inicio a las 23,00 horas.

En contexto, el cantante y compositor puertorriqueño debutará en la Plaza de España de Sevilla. Su concierto en Sevilla promete "una descarga de energía, ritmo y conexión con el público".

EL MUNDIAL EN EL CENTRO DEPORTIVO SAN PABLO

En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado también que habilitará una pantalla gigante en las instalaciones del Centro Deportivo San Pablo, con acceso por la calle Doctor Laffón Soto, para la retransmisión del encuentro.

La entrada estará habilitada a partir de las 20,30 horas y tendrá acceso libre para los asistentes hasta completar aforo.