Icónica Sevilla Fest 2025 arranca este miércoles con artistas como Pet Shop Boys, Maná y Kylie Minogue en su cartel

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest, vuelve a la capital hispalense este 2025, con un cartel que contempla nombres internacionales y nacionals como Pet Shop Boys, Maná, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue, Megadeth, Emilia, Chayanne, Leiva, Los Caños, Rigoberta Bandini o Zahara.

Para la presentación de este evento que acogerá la Plaza de España de Sevilla, se ha escogido en pleno martes previo a la Feria la pista de coches de choque de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, para anunciar una quinta edición "histórica", que tendrá lugar del 30 de mayo al 14 de julio.

Así, Juan Amodeo ha sido el "maestro de ceremonias" encargado de comenzar con esta presentación, durante la que se ha presentado la campaña audiovisual 'Nuevas Tradiciones' --realizado por que Pablo Ruiz--, que parte de la idea de que "la tradición no es estática, si no un puente que conecta el pasado con el presente".

A partir de ese concepto, el equipo encargado del festival, ha querido reinterpretar la riqueza cultural andaluza con "sensibilidad y modernidad", ya que para ellos, Icónica Santalucía Sevilla Fest no solo es un festival, es "una fusión entre lo que hemos heredado y lo que somos hoy".

Tras la presentación de la campaña, la prensa y asistentes han podido estar presentes en las actuaciones en directo de tres del Sur y presentes en el cartel de este año, Los Caños, Antílopez y O'Funk'illo; además de un juego de match de canciones de ayer y de hoy remezcladas por los DJ's de Noon Música moderna.

MÁS DE 25 GRANDES CITAS

La Plaza de España de Sevilla volverá a ser este verano el "epicentro de la cultura y el ocio" con las 25 citas. A parte de todos los conciertos anunciados, en esta ocasión el festival ha anunciado que se acogerá una celebración única del Orgullo en la Plaza de España, el próximo 25 de junio, en colaboración con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.

El cartel de este evento, que se celebrará en plena programación del festival, abrirá el 30 de mayo con Justin Timberlake, en su único concierto en España. Le seguirá, el 31 de mayo, una noche de pop femenino, moderno y reivindicativo con dos referentes como Rigoberta Bandini y Zahara.

El 1 de junio, Chayanne llenará la Plaza de romanticismo y energía latina, antes de que el 4 de junio Myke Towers, uno de los máximos exponentes del trap latino y el reggaetón ofrezca su show.

Así, el 6 de junio, la nueva diva argentina Emilia, por primera vez en Sevilla, desplegará su pop urbano, y el 7 de junio, Leiva una de las figuras más respetadas del rock español, presentará su esperado nuevo disco. El 8 de junio, la noche será para la electrónica de Black Coffee, el DJ sudafricano más influyente del deep house actual.

El 14 de junio, el gaditano Antoñito Molina pondrá el alma popular, seguido por Los Caños el 15 de junio, reavivando himnos como 'Niña, piensa en si' que ha coreado de toda una generación. El 16 de junio, Kaleo traerá su potente rock y blues islandés, y el 17 de junio, los legendarios Pet Shop Boys llenarán de pop electrónico la Plaza de España en una de las pocas ciudades europeas que disfrutará de su gira de grandes éxitos Dreamworld Tour.

Continúa el 20 de junio, La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo, tres bandas míticas, ofrecerán una noche de fusión, compromiso y energía. El 21 de junio, el dúo femenino de divas de las mezclas Mëstiza presentará su fusión de house y flamenco. El 22 de junio, Maná, los reyes del rock latino vuelven a Sevilla.

En más detalle, el Orgullo en la Plaza será el 25 de junio; mientras el 26 de junio, Residente, uno de los grandes poetas urbanos de América Latina, se une al rap auténtico de Kaze en una velada que unirá rap, palabra y compromiso; seguidos de Love of Lesbian e Iván Ferreiro el 27 de junio, en una noche para el mejor indie nacional. El 29 de junio, el escenario será de 'Bigsound' Sevilla, con Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra.

También, el humorista Juan Amodeo actuará el 1 de julio, justo antes de que el dúo onubense Antílopez ofrezca el último concierto de la formación con la banda. El 2 de julio, el rap de Cypress Hill se encontrará con el rock latino de Molotov en la celebración de su 30 aniversario, mientras que el 3 de julio, Megadeth, una de las grandes bandas del thrash metal mundial, hará vibrar Sevilla con su rock icónico.

En su regreso a los escenarios, Bosé llega a la Plaza de España el 5 de julio; los británicos Madness traerá su legendario ska-pop el 6 de julio; el gran maestro de la electrónica Jean-Michel Jarre, en su único concierto en España, desplegará su vanguardia audiovisual el 8 de julio; y dos grandes de la electrónioca europea como Parov Stelar y Vitalic pondrán el mejor ritrmo el 9 de julio. La nueva estrella del regional mexicano, Carín León (10 de julio), el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa (12 de julio) y la gran diva del pop mundial Kylie Minogue (14 de julio) cerrarán esta edición por todo lo alto.

UNA "APERTURA MÁGICA": 'ICÓNICA LIGHTS'

Cada noche de concierto arrancará con el espectáculo 'Icónica Lights', que este año se renueva con una emotiva versión de 'El fuego fatuo' de El amor brujo de Manuel de Falla, un homenaje a la música andaluza interpretado por dos grandes artistas se la tierra: Laura Gallego y Daniel Casares. Música, luz y patrimonio se funden en este emocionante preludio que iluminará la Plaza de España y dará paso a cada actuación principal.

A todo ello, se suma la alianza del festival con con Iryo, CoolRooms Palacio de Villapanés, Only YOU Hotel Sevilla, The Village, Djanco, Masakali, Croccante, Freiduría El Salvador, La Argentina, Pinks, Fanatiko, Brioch by Takito Gourmet y Heladería Bolas.

Además, tras cada concierto, las Endesa Music Sessions alargarán la noche con afterparties a cargo de DJs como Mike Fajardo (30 de mayo), Cristina Tosio (31 de mayo), Mickey Pavón (1 de junio), DJ Nano (4 de junio), Javi Gúzman (6 de junio), Carmen de la Fuente (7 de junio), Ardiya (14 de junio), Lola Bozzano (20 de junio), Michenlo (26 de junio), Xite & Clara (27 de junio), Noon Música Moderna (8 de julio) o Bjones (14 de julio), entre otros.