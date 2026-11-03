El icono del folk Noah Kahan llegará a Icónica Occident Sevilla Fest este 7 de julio

Archivo - La Plaza de España durante la celebración de Icónica Santalucía Sevilla Fest - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Icónica Occident Sevilla ha confirmado al artista estadounidense Noah Kahan en el cartel para su edición de 2027, concretamente para el próximo 7 de julio en una de las citas internacionales de la próxima edición del festival.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, Kahan llegará a Sevilla en un momento clave de su carrera, marcado por el éxito de su cuarto álbum de estudio, The Great Divide, y una gira mundial que está agotando entradas en los principales escenarios.

Cantautor multiplatino y dos veces nominado a los premios Grammy, acumula más de 16.000 millones de reproducciones en todo el mundo, ha vendido 15 millones de álbumes y más de dos millones de entradas para sus conciertos.

Sobre su estilo, combina folk, pop y una escritura directa y emocional que conecta con el público a través de historias personales sobre la identidad, la familia, la distancia y las relaciones humanas.

Su trayectoria dio un salto internacional con Stick Season, el álbum publicado en 2022 que se convirtió en un fenómeno cultural, además de que ha sido certificado cuatro veces platino en Estados Unidos, el disco y su canción homónima -ocho veces platino- alcanzaron el número uno en Norteamérica, Reino Unido y Europa.

Además, Stick Season fue el sexto álbum más vendido de 2024 y ha permanecido durante más de tres años entre los quince primeros puestos de las listas estadounidenses.

De esta manera, en 2026, ha abierto una nueva etapa con The Great Divide, su aclamado cuarto álbum de estudio, publicado en abril y que debutó en el número uno en Estados Unidos y en otros mercados internacionales, y logró el mayor debut en streaming de un álbum en el país en 2026 en el momento de su lanzamiento.

INFLUENCIA EN REINO UNIDO

La acogida de The Great Divide también ha sido destacada en Reino Unido, donde debutó en el número uno de la lista oficial de álbumes y registró el mayor debut en primera semana de un artista masculino internacional en el país en 2026.

El disco ha contado con certificación de oro y suma más de 2.300 millones de reproducciones globales. Desde su lanzamiento en abril, se ha mantenido entre los quince primeros puestos de la lista británica y permaneció once semanas consecutivas en el Top 10, un hito que, según los datos facilitados por su oficina, no ha conseguido ningún otro artista masculino ni ningún otro álbum de estudio en ese periodo.

Actualmente, el artista se encuentra inmerso en The Great Divide World Tour, una gira con todas las entradas agotadas que recorre grandes estadios de Norteamérica y que continuará por Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa. La gira ha superado los 1,5 millones de entradas vendidas en todo el mundo.

Como parte de esta proyección internacional, Noah Kahan ha anunciado además tres grandes conciertos en estadios para julio de 2027: actuará en Hampden Park, Glasgow, el 13 de julio; en el Aviva Stadium de Dublín, el 17 de julio; y en el estadio de Wembley, Londres, el 23 de julio. Esta última cita será el concierto como cabeza de cartel más multitudinario de su carrera hasta la fecha.

LLEGADA A SEVILLA A TRAVÉS DE ICÓNICA

Antes de estas actuaciones, Kahan pasará por Sevilla para actuar en Icónica Occident Sevilla Fest el 7 de julio.

Más allá de su recorrido discográfico, Kahan también ha impulsado iniciativas vinculadas a la salud mental a través de The Busyhead Project, organización fundada por el propio artista para contribuir a reducir el estigma y facilitar el acceso a recursos de apoyo, algo que gracias a la dimensión personal y social forma parte de una relación con sus seguidores que va más allá de la música.

Las entradas para el concierto de Noah Kahan estarán disponibles a partir del jueves 12 de noviembre, a las 12,00 horas, a través de los canales oficiales del festival.